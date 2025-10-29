Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường dự tiệc tối chào mừng các nhà lãnh đạo APEC

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và lãnh đạo các nền kinh tế chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Phát biểu chào mừng, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ vui mừng được đón tiếp các nhà lãnh đạo APEC tại cố đô Gyeongju, khẳng định năm APEC 2025 là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác khu vực vì một châu Á – Thái Bình Dương kết nối, sáng tạo và thịnh vượng. Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, Hàn Quốc mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin và cùng hành động vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Các nhà lãnh đạo gửi lời cảm ơn Tổng thống Lee Jae Myung và nhân dân Hàn Quốc về sự đón tiếp nồng hậu, chúc mừng những kết quả quan trọng mà Năm APEC 2025 đã đạt được.

Trong không khí thân mật và cởi mở, các nhà lãnh đạo APEC đã trao đổi về những cơ hội tăng cường hợp tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, khẳng định vai trò trung tâm của APEC trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời chia sẻ quyết tâm xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.