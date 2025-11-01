Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác

Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo các nền kinh tế APEC chụp ảnh chung. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Với chủ đề “Chuẩn bị cho một châu Á - Thái Bình Dương sẵn sàng cho tương lai”, Hội nghị khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế APEC xây dựng một khu vực tự cường, sẵn sàng đối mặt thách thức, tăng trưởng kinh tế bền vững và mang lại lợi ích cho tất cả người dân. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đứng trước nhiều biến động, cơ hội và thách thức đan xen, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò then chốt của APEC là diễn đàn liên kết kinh tế hàng đầu khu vực và là vườn ươm, nơi thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo, đột phá.

Khẳng định vai trò không thể thiếu của thương mại và đầu tư đối với phát triển và thịnh vượng của khu vực, các nhà lãnh đạo APEC cam kết tiếp tục đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực; tăng cường kết nối trên cả 3 phương diện: hạ tầng - thể chế - giao lưu nhân dân; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển; thúc đẩy các nỗ lực thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp tăng cường minh bạch và thương mại không giấy tờ, ủng hộ các nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng tự cường trong khu vực và toàn cầu.

Để chuẩn bị cho khu vực sẵn sàng quá trình chuyển đổi số, Hội nghị nhất trí các thành quả của khoa học công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải hướng tới mục tiêu phục vụ con người. Các nhà lãnh đạo khuyến khích các nền kinh tế tự nguyện chia sẻ thông tin về các chính sách số và công nghệ thông tin phù hợp nhằm đẩy nhanh hợp tác kinh tế khu vực; xây dựng hệ sinh thái AI an toàn, đáng tin cậy và dễ tiếp cận; đầu tư và phát triển hạ tầng tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.