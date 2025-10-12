Tuần hàng Việt Nam tại Pháp - Đưa hàng Việt vươn tầm châu Âu

Lễ cắt băng khai trương tuần hàng Việt Nam tại Trung tâm thương mại Monoprix Baugrenelle tại thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp - PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hữu Hưng – đại diện ban tổ chức – nhấn mạnh sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá hàng hóa Việt Nam chất lượng cao, tăng cường kết nối thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp. Chương trình nằm trong Đề án của Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài đến năm 2030, đồng thời gắn với chiến lược “Vì một Việt Nam thịnh vượng hơn – Better for Vietnam” do Central Retail khởi xướng.

Buổi lễ có sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; cùng các đại diện của Bộ Công Thương gồm Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài Nguyễn Thảo Hiền và Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bùi Nguyễn Anh Tuấn. Phía đối tác Pháp có ông Vincent Peyronnet, Tổng Giám đốc ExtenC – đơn vị trực thuộc Tập đoàn Casino, cùng đại diện Central Retail Việt Nam gồm Tổng Giám đốc Tập đoàn Olivier Langlet, Phó Chủ tịch phụ trách Xúc tiến thương mại Paul Lê, cùng lãnh đạo các bộ phận đối ngoại và truyền thông.

Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu tin tưởng rằng “Tuần hàng Việt Nam tại Monoprix” sẽ góp phần đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận sâu hơn với người tiêu dùng Pháp và châu Âu. Đây là dịp để 40 doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gia dụng, thời trang và hàng tiêu dùng – những mặt hàng mang đậm bản sắc văn hóa Việt, đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường Liên minh châu Âu (EU).

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định sự kiện không chỉ là bước tiến trong hợp tác kinh tế song phương mà còn thể hiện mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Pháp, vốn đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư.

Ngay sau phần phát biểu, nghi thức cắt băng khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu chính thức khai mở không gian trưng bày sản phẩm Việt Nam tại Monoprix Beaugrenelle – một trong những hệ thống bán lẻ uy tín hàng đầu nước Pháp.

Tại khu vực triển lãm, khách tham quan được trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, từ cà phê, hạt điều, nước mắm, đến đồ thủ công mỹ nghệ và thời trang thân thiện môi trường. Gian hàng được thiết kế mang đậm sắc màu văn hóa Việt, kết hợp hiện đại và tinh tế, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng bản địa và giới truyền thông Pháp.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Bộ Công Thương trong nỗ lực đưa hàng Việt ra thế giới. Sự kiện hôm nay khẳng định vị thế mới của sản phẩm Việt Nam – chất lượng, sáng tạo và đầy tiềm năng tại thị trường châu Âu”.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu và khách mời đã cùng tham quan không gian triển lãm, chụp hình lưu niệm và trao đổi cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Triển lãm Sản phẩm Việt Nam tại Monoprix Beaugrenelle dự kiến kéo dài đến hết tháng 10/2025, với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương trực tiếp, mở ra triển vọng mới cho hành trình “Đưa hàng Việt ra thế giới”./.