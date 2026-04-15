Từ Vietnam Expo 2026 đến những cơ hội kết nối và đầu tư dài hạn

Ông Rohin Agarwal trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi. Ảnh: Quang Trung - P/v TTXVN tại Ấn Độ

Chiều 14/4, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn với ông Rohin Agarwal, Giám đốc phụ trách khu vực ASEAN và châu Đại Dương của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII), sau chuyến thăm Việt Nam của ông cùng đoàn doanh nghiệp Ấn Độ tham dự Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35 (Vietnam Expo 2026) tại Hà Nội từ ngày 8–11/4. Trong chuyến công tác này, ông Agarwal đã gặp gỡ và làm việc với nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh giữa hai quốc gia.

Chia sẻ về kết quả chuyến đi, ông Agarwal cho biết đây là một chuyến công tác hết sức hiệu quả, mang lại những kết quả rõ ràng và định hướng lâu dài. Theo ông, các doanh nghiệp Ấn Độ đã có cơ hội tiếp cận toàn diện hệ sinh thái kinh tế của Việt Nam, từ bức tranh tăng trưởng mạnh mẽ cho đến vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến đi, tham gia Vietnam Expo 2026 là hoạt động trọng tâm của đoàn, với việc góp mặt tại phiên khai mạc và tích cực tham gia các chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B). Những hoạt động này đã mở ra các cuộc đối thoại thực chất giữa đoàn doanh nghiệp CII với nhiều đối tác công nghiệp của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ sự cởi mở và thiện chí hợp tác từ phía Việt Nam.

Bên cạnh đó, đoàn cũng có các buổi làm việc với nhiều tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp lớn, trong đó có Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Tập đoàn Sovico, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ và mở rộng cơ hội hợp tác song phương.

Theo ông Rohin Agarwal, sự kết hợp giữa trao đổi cấp chính sách và kết nối doanh nghiệp, cùng với việc trực tiếp tìm hiểu hệ sinh thái công nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đã giúp đoàn xác định được nhiều đối tác tiềm năng. Đây cũng là lần đầu tiên CII tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Vietnam Expo và trải nghiệm tổng thể được đánh giá là rất tích cực.

Về các lĩnh vực hợp tác triển vọng, ông Rohin Agarwal cho biết hai bên có nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong sản xuất và tích hợp chuỗi cung ứng, nhất là ở các ngành điện tử và kỹ thuật – nơi Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất toàn cầu. Bên cạnh đó, các lĩnh vực thuộc nền kinh tế số như công nghệ thông tin, công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ nông nghiệp (agritech) cũng được đánh giá có tiềm năng hợp tác lớn.

Ngoài ra, các ngành như dược phẩm, nông nghiệp – chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo và phát triển hạ tầng cũng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hai nước. Đáng chú ý, lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang cho thấy sự hội tụ ngày càng rõ nét. Ông Rohin Agarwal nêu rõ: “Chúng tôi đã xác định khoảng 12 lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam”.

Chia sẻ về các bước đi tiếp theo, ông Rohin Agarwal nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì động lực sau chuyến thăm. Nhiều doanh nghiệp trong đoàn đã bắt đầu liên hệ lại với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các cuộc thảo luận sâu hơn về liên doanh, hợp tác công nghệ cũng như chiến lược gia nhập thị trường.

Về phía CII, ông Rohin Agarwal khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối thông qua các chương trình theo từng ngành cụ thể, tổ chức đoàn doanh nghiệp chuyên sâu và duy trì hợp tác chặt chẽ với các đối tác như VCCI và các hiệp hội liên quan. Với sự hỗ trợ từ cơ quan thương vụ của hai nước, CII kỳ vọng những kết nối ban đầu sẽ sớm được chuyển hóa thành các dự án hợp tác dài hạn, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Ấn Độ – Việt Nam phát triển bền vững./.