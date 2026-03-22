Tư vấn cho học sinh chọn ngành để ít bị AI tác động trong tương lai

Đại diện Trường Đại học Thương mại tư vấn cho học sinh. Ảnh: Minh Thu- TTXVN

Khai mạc Ngày hội, ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ chia sẻ, sự kiện năm nay có sự tham gia của những chuyên gia tâm huyết, giàu kinh nghiệm đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, các trường đại học uy tín trong cả nước. Các chuyên gia sẽ giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của các bậc phụ huynh, các em học sinh liên quan đến chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân, kinh tế của gia đình và nhu cầu xã hội, đồng thời gợi mở những ngành học có cơ hội việc làm cao, ít bị tác động của AI trong tương lai.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trong những năm qua, việc phối hợp tổ chức các chương trình và ngày hội tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông thu nhận kết quả tích cực, giúp hàng ngàn học sinh tiếp cận thông tin chính xác, tin cậy để có lựa chọn sáng suốt cho hành trình học tập tiếp theo.

Tại chương trình, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học đã trả lời nhiều thắc mắc của các em học sinh và các bậc phụ huynh liên quan đến tiêu chí, phương thức xét tuyển, xét tuyển thẳng vào các trường, trong đó có các trường thuộc lực lượng vũ trang. Ban tổ chức cũng đã tiếp nhận và trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến lựa chọn các nhóm ngành học, trong đó có kinh tế đối ngoại, công nghệ thông tin.

Em Nguyễn Sĩ Thanh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Trần Phú nêu câu hỏi liên quan đến điều kiện tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội. Sau khi nghe trả lời của ban tư vấn, em Nguyễn Sĩ Thanh cho biết, dựa trên kết quả học tập và tư vấn, hướng dẫn của Ban tổ chức, em sẽ điều chỉnh một số nội dung trong chương trình học tập để đạt kết quả như ý nguyện trong việc chọn trường và ngành nghề tương lai.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh các hoạt động tư vấn của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các nhà trường, trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp năm 2026 còn có 140 gian tư vấn của nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục và đào tạo. Các gian tư vấn sẽ có thông tin về tuyển sinh, hình thức tuyển sinh cũng như các mô hình, sản phẩm để các bạn học sinh hiểu thêm về ngành nghề mình sẽ chọn./.