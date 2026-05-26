Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ

Người tham gia giao thông vất vả di chuyển dưới hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường và khói bụi từ công trường. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Theo đó, ngày 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%, thời gian nắng nóng từ 9-19 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 9-18 giờ.



Ngày 28/5, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%, thời gian nắng nóng từ 9-19 giờ.



Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%, thời gian nắng nóng từ 12-17 giờ.

Lý giải về nguyên nhân nắng nóng cũng như sự chênh lệch nhiệt độ trong bản tin với thực tế ngoài trời, Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, do còn chịu tác động của gió phơn khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh.

Đối với sự chênh lệch nhiệt độ, ông Nguyễn Văn Hưởng khẳng định, nhiệt độ trong các bản tin dự báo vẫn đúng như đang diễn ra trong thực tế. Tuy nhiên người dân cần lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin khí tượng là nhiệt độ không khí được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Nhiệt kế đặt trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2m, có mái che và thông thoáng tự nhiên.

Trong khi đó, nhiệt độ thực tế ngoài trời mà người dân cảm nhận thường chịu tác động của nhiều yếu tố khác như mặt đường nhựa, bê tông, mái tôn hay các bề mặt kim loại hấp thụ và phản xạ nhiệt mạnh khiến nhiệt độ bề mặt có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ vài độ C, thậm chí đến cả chục độ C.

"Trong các bản tin dự báo nắng nóng, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia luôn có phần lưu ý về chênh lệch nhiệt độ do điều kiện bê tông, đường nhựa... nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn mức độ khắc nghiệt thực tế của nắng nóng, chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt, lao động ngoài trời và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và các tác động bất lợi do nhiệt độ cao gây ra", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Dự báo xa hơn (từ ngày 27/5 đến 4/6), ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, khu vực Bắc Bộ từ ngày 27-30/5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi.



Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 29/5 có nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối 28-30/5, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.



"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Ngày 26/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,3 độ C, Láng (thành phố Hà Nội) 40 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,9 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,1 độ C, Đồng Hới (Quảng Trị) 39,2 độ C,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%.

Ngoài ra, chuyên gia dự báo khí hậu cho rằng, đây cũng là một đợt nắng nóng mạnh, kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài (từ 8-9 giờ đến 19 giờ). Trong thời gian tới (từ tháng 6-8), nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025./.