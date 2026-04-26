Từ mọi miền Tổ quốc, con cháu Lạc Hồng hướng về nguồn cội

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương khai lễ. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc ôn lại truyền thống dựng nước của cha ông

Tại Đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Trí Phải), tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Đây là hoạt động chính trị - văn hóa ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, mở đầu buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã thực hiện nghi thức dâng hương khai lễ. Những nén tâm hương được kính cẩn dâng lên anh linh các vị Vua Hùng không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Để bày tỏ lòng tri ân đối với công đức cao dày của Tổ tiên, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Đồng chí đồng thời thực hiện nghi thức thỉnh trống, cẩn cáo trước anh linh Tổ tiên về những thành tựu và nguyện vọng của người dân nơi vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau quyết tâm tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, xứng đáng với công lao mà cha ông đã dày công vun đắp."

Sau phần tế lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiến hành dâng hương và lễ vật của tỉnh Cà Mau cùng tỉnh Phú Thọ tại điện thờ Vua Hùng. Nghi thức được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng hiếu kính và sự tri ân sâu sắc của những người con mang dòng máu Lạc Hồng, luôn một lòng hướng với cội nguồn dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc, là minh chứng sống động cho bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngày hội không chỉ là dịp để các thế hệ hôm nay thành kính ôn lại hành trình dựng nước, giữ nước đầy hào hùng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi cá nhân về trách nhiệm và khát vọng cống hiến, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình và phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.