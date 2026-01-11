Từ lễ hội thường niên đến hệ sinh thái sáng tạo đô thị

Đây là sự thay đổi quan trọng mang tính bước ngoặt, thể hiện nỗ lực của thành phố Hà Nội trong việc tạo ra nền tảng thúc đẩy sân chơi, luật chơi công bằng trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, tạo điều kiện cho các bên tham gia cùng "tỏa sáng" vì mục tiêu phát triển chung.





Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả đại diện cho nhiều thành tố trong hệ sinh thái sáng tạo đô thị, gồm đại diện chính quyền thành phố, đơn vị tổ chức, nhà bảo trợ, nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức phát triển xã hội – cộng đồng, chuyên gia nghiên cứu và đại diện cơ sở đào tạo. Các bên cùng bàn luận, chia sẻ cách hiểu về phát triển kinh tế sáng tạo; ý nghĩa, vai trò của hệ sinh thái sáng tạo trong bối cảnh Hà Nội; đưa ra các ý tưởng, khuyến nghị để Lễ hội Thiết kế Sáng tạo năm 2026 và các năm sau thực sự trở thành một nền tảng thúc đẩy phát triển hệ sinh thái hiệu quả. Tọa đàm cũng làm rõ thông điệp, tầm nhìn, vị trí của Lễ hội cũng như vai trò, nhu cầu của các bên tham gia hệ sinh thái.

Các diễn giả trao đổi, chia sẻ ý kiến tại Toạ đàm. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN



Phát biểu tại sự kiện, Phó Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hoá và Thể Thao Hà Nội Bùi Thị Thu Thủy cho biết, nhìn lại chặng đường 4 năm của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội sẽ thấy, điều kiện then chốt để một lễ hội văn hoá có thể chuyển thành một nền tảng kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo đô thị chính là yếu tố cộng đồng. Hà Nội đã lựa chọn một lộ trình chắc chắn khi bám sát các khuyến nghị và tiêu chí phát triển của UNESCO, trong đó cộng đồng vừa là nguồn lực trung tâm, vừa là đối tượng thụ hưởng.

Chia sẻ tại chương trình, Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo không chỉ là một sự kiện trình diễn, mà còn là "điểm gặp" giữa giới sáng tạo và cộng đồng, nơi các ý tưởng được trao đổi, thử nghiệm và nhận phản hồi. Thông qua hoạt động này, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về thành phố, về di sản và vai trò của bản thân trong việc tham gia kiến tạo không gian sáng tạo đô thị. Về lâu dài, đây không chỉ là trải nghiệm ngắn hạn, mà có thể trở thành nguồn nhân lực trực tiếp của lễ hội, đóng góp cho các mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.

Các nội dung trao đổi tập trung vào việc làm rõ khái niệm kinh tế sáng tạo, ý nghĩa của việc lựa chọn kinh tế sáng tạo trở thành chủ đề trọng tâm kể từ năm 2026; phân tích khái niệm hệ sinh thái sáng tạo, hệ sinh thái sáng tạo đô thị; quá trình hình thành, phát triển của hệ sinh thái này trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo trong 4 năm qua, định hướng trong các năm tiếp theo; đồng thời lý giải nguyên nhân của bước chuyển sang định vị hệ sinh thái sáng tạo đô thị từ năm 2026. Bên cạnh đó, tọa đàm trao đổi về những kỳ vọng của các bên tham gia đối với Lễ hội; khả năng và cách thức để Lễ hội hỗ trợ hiệu quả hơn cho các bên trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Những trao đổi tại Tọa đàm góp phần hoàn thiện định hướng phát triển của Lễ hội trong giai đoạn mới, qua đó đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, phát triển bền vững./.