Tự hào trang sử Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm chủ đề “85 năm – Rạng ngời trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn”. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Triển lãm “Rạng ngời trang sử Đội - Vững bước tiến lên Đoàn” tái hiện chặng đường 85 năm hình thành và phát triển của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật và không gian chuyên đề. Nội dung triển lãm được thiết kế theo dòng lịch sử từ hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, sự kiện thành lập Đội tại thôn Nà Mạ, tỉnh Cao Bằng đến quá trình phát triển của công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Không gian triển lãm được chia thành nhiều khu vực chuyên đề, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình hình thành, phát triển và các tên gọi của tổ chức Đội qua từng giai đoạn lịch sử; những dấu ấn nổi bật của công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh từ trước năm 1975 đến nay.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian tái hiện cột mốc lịch sử ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, tỉnh Cao Bằng– nơi thành lập Hội Nhi đồng Cứu quốc với 5 đội viên đầu tiên do Kim Đồng làm Đội trưởng; đồng thời giới thiệu hình ảnh, tư liệu và những câu chuyện về các đội viên đầu tiên của tổ chức Đội. Triển lãm còn giới thiệu các phong trào tiêu biểu gắn với nhiều thế hệ thiếu nhi như “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, “Thiếu nhi vui khỏe”, “Du khảo về nguồn”, “Vòng tay bè bạn”; cùng nhiều tư liệu về thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kháng chiến, xây dựng và phát triển đất nước.

Đội viên tham quan khu vực trưng bày các hiện vật của tổ chức Đội qua các thời kỳ. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Đại diện cho hơn 3 triệu thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh và 160 Liên đội trưởng tiêu biểu cấp Thành phố năm 2026 được tuyên dương nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Đỗ Hoàng Dũng, Liên đội trưởng Trường Tiểu học Đông Ba, phường Cầu Kiệu bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, mái nhà thân thương đã giáo dục nhiều thế hệ măng non trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.



“Thông qua các phong trào, hoạt động của Đội, thiếu nhi chúng em không chỉ được học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng mà còn học được tinh thần đoàn kết, sẻ chia, biết yêu thương và sống trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và xã hội”, em Đỗ Hoàng Dũng chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu, cán bộ phụ trách Đội và các đội viên tiêu biểu đã tham dự lễ dâng hoa, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh./.