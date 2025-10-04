Tự hào lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại "đất nước Cầu Vồng"

Đoàn đại biểu đại diện học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia lễ rước cờ tại Ngày Sinh viên Quốc tế của Đại học Pretoria. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi

Sự kiện thường niên Ngày Sinh viên quốc tế của Đại học Pretoria kết hợp sôi động giữa các hoạt động giải trí và trưng bày các nền văn hóa toàn cầu, tạo nên một bầu không khí vui tươi. Sinh viên từ hơn 30 quốc gia từ khắp các châu lục có cơ hội giới thiệu di sản đa dạng của mình thông qua nhiều hình thức trưng bày, giới thiệu hấp dẫn.

Tuy chỉ số sinh viên rất nhỏ là 2 em đang theo học tại đây, nhưng với sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cùng sự tham gia của các em học sinh tiểu học và trung học từ các cơ quan bên cạnh như văn phòng tùy viên quốc phòng, văn phòng đại diện thương mại và cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, gian trưng bày giới thiệu về Việt Nam hết sức sinh động và thu hút được sự quan tâm của quan khách.

Các em học sinh, sinh viên trong những tà áo dài truyền thống và nón lá, tự hào trình bày văn hóa của mình trước đông đảo các đại sứ, đại diện từ nhiều quốc gia, và bạn bè sinh viên quốc tế. Ngoài những hình ảnh tươi đẹp về đất nước, con người được trình chiếu tại sự kiện cùng sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam như trà, cà phê, các sản phẩm nghệ thuật sơn mài, khảm trai, gốm Chu Đậu, tranh Đông Hồ, tranh cuốn giấy… được trưng bày, quầy giới thiệu về Việt Nam còn mang đến những chiếc nem rán truyền thống, giới thiệu mạnh mẽ về nền văn minh lúa nước, về những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, những hạt gạo dẻo thơm nổi tiếng toàn cầu và những bữa ăn cân bằng và lành mạnh của người dân Việt Nam.