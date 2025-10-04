Tin tức
Tự hào lan tỏa hình ảnh Việt Nam tại "đất nước Cầu Vồng"
Sự kiện thường niên Ngày Sinh viên quốc tế của Đại học Pretoria kết hợp sôi động giữa các hoạt động giải trí và trưng bày các nền văn hóa toàn cầu, tạo nên một bầu không khí vui tươi. Sinh viên từ hơn 30 quốc gia từ khắp các châu lục có cơ hội giới thiệu di sản đa dạng của mình thông qua nhiều hình thức trưng bày, giới thiệu hấp dẫn.
Tuy chỉ số sinh viên rất nhỏ là 2 em đang theo học tại đây, nhưng với sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cùng sự tham gia của các em học sinh tiểu học và trung học từ các cơ quan bên cạnh như văn phòng tùy viên quốc phòng, văn phòng đại diện thương mại và cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam, gian trưng bày giới thiệu về Việt Nam hết sức sinh động và thu hút được sự quan tâm của quan khách.
Các em học sinh, sinh viên trong những tà áo dài truyền thống và nón lá, tự hào trình bày văn hóa của mình trước đông đảo các đại sứ, đại diện từ nhiều quốc gia, và bạn bè sinh viên quốc tế. Ngoài những hình ảnh tươi đẹp về đất nước, con người được trình chiếu tại sự kiện cùng sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam như trà, cà phê, các sản phẩm nghệ thuật sơn mài, khảm trai, gốm Chu Đậu, tranh Đông Hồ, tranh cuốn giấy… được trưng bày, quầy giới thiệu về Việt Nam còn mang đến những chiếc nem rán truyền thống, giới thiệu mạnh mẽ về nền văn minh lúa nước, về những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, những hạt gạo dẻo thơm nổi tiếng toàn cầu và những bữa ăn cân bằng và lành mạnh của người dân Việt Nam.
Bánh phồng tôm Việt Nam được mang đến sự kiện cũng là lời giới thiệu hiệu quả về đất nước hình chữ S với hàng ngàn km bờ biển và tài nguyên thủy hải sản phong phú. Có lẽ với nhiều em học sinh, sinh viên, đang theo học tại Nam Phi đây là dịp hiếm hoi để tự mình tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của đất nước Việt Nam của mình và truyền đạt đến bạn bè quốc tế. Tại quầy Việt Nam, bạn bè quốc tế được thưởng thức ẩm thực Việt, lắng nghe những câu chuyện thú vị về Việt Nam và trải nghiệm đội nón lá Việt Nam chụp ảnh.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, em Mỹ Anh, hiện đang là học sinh lớp 12 ở Pretoria, cho biết: "Đây là lần đầu tiên con tìm hiểu về lịch sử tà áo dài, cách làm nón lá, cách làm nem, lần đầu tiên đọc về nghệ thuật sơn mài, khảm trai, lần đầu biết đến các làng nghề như Chu Đậu, Đông Hồ… để giới thiệu đến những người bạn mới một cách chân thực nhất".
Mỹ Anh kể lại câu chuyện khi mới đến Nam Phi và bắt đầu cấp trung học (lớp 8) vào năm 2021, một số người bạn Nam Phi cùng lớp hào hứng hỏi: "Cậu đến từ Việt Nam à? Việt Nam ở đâu? Có ở châu Âu không? Trường học ở Việt Nam như thế nào? Người Việt Nam ăn gì? Các cậu nói tiếng gì?". Những câu hỏi từ những người bạn mới luôn là động lực để Mỹ Anh không ngừng lên mạng tìm hiểu, hỏi han người lớn về đất nước của mình để có thể trả lời các bạn.
Cô gái cho biết cảm thấy hết sức tự hào khi được tham gia sự kiện giới thiệu về Việt Nam, đặc biệt khi các anh chị sinh viên tại Đại học Pretoria khen ngợi bộ áo dài và tiến tới đề nghị: "Hãy kể thêm cho tôi về Việt Nam đi".
Anh Lehlohonolo Nale, sinh viên Mỹ thuật, ĐH Pretoria, cũng hào hứng chia sẻ: "Tôi đã rất may mắn khi được đến Việt Nam trước đây. Tuy nhiên tôi không biết nhiều về văn hóa Việt Nam, các truyền thống ở Việt Nam, nhưng chúng tôi đã có cơ hội đi ăn trưa truyền thống của Việt Nam với một gia đình, và chúng tôi đã học cách làm một số món ăn như nem rán, giống như món bạn đang phục vụ ở đây. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu với bạn bè và gia đình tôi đến Việt Nam, bởi vì tôi thực sự rất thích Việt Nam. Tham gia sự kiện hôm nay giúp tôi tìm hiểu thêm về những truyền thống ở Việt Nam, hiểu thêm về con người Việt Nam. Tôi đã được gặp gỡ các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam ở đây và có thể giao lưu với họ nhiều hơn. Và cơ hội này khiến tôi muốn quay lại Việt Nam để tìm hiểu thêm nữa".
Theo Ban tổ chức Ngày Sinh viên quốc tế của Đại học Pretoria, đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của tính hòa nhập và công dân toàn cầu, khuyến khích những người tham dự gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng một thế giới công bằng hơn./.