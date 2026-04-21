Từ dân vận khéo đến thế trận lòng dân vững chắc

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Cà Mau thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể về công tác dân vận gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, Công an tỉnh luôn chú trọng công tác vận động quần chúng nhân dân, triển khai xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận; tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 100% xã, phường. Các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời… góp phần xây dựng "thế trận lòng dân”, thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.



Lực lượng Công an các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Công an Cà Mau tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội cho nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Trong quý I năm 2026, Công an tỉnh đã duy trì thực hiện 63 mô hình dân vận khéo; củng cố, nâng chất 4 mô hình. Một số mô hình tiêu biểu như: “An ninh truyền thanh số”, “Không có đối tượng dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép”, “Camera an ninh”, “Trái tim nhỏ trên không gian mạng”, “Vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ấp 7, xã Tân Lộc tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”…



Thượng tá Trần Minh Trí, Trưởng Công an phường Giá Rai cho biết: Để mô hình hoạt động hiệu quả, thực chất, Công an phường Giá Rai đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo trực tuyến đến từng hộ dân, từng khu dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, lực lượng nòng cốt ở cơ sở, các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giảm đến mức thấp nhất tội phạm lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Ngoài các nhiệm vụ chuyên môn, chuyên ngành, lực lượng Công an các cấp tại Cà Mau cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.



Đặc biệt, trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh, Lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu Di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà cho gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Hoạt động này không chỉ tạo cuộc sống mới, có thêm nhiều động lực, khí thế mới để đồng bào có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở.



Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, công tác dân vận của Công an Cà Mau thời gian qua góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.