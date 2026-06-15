Từ chiến hào Vị Xuyên đến gương sáng giữa đời thường

Cựu chiến binh Hán Vinh Hà (ngoài cùng bên phải) chia sẻ về con đường gia đình đã hiến đất và đóng góp kinh phí để xây dựng, kiên cố hóa. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Vượt khó gây dựng cơ nghiệp bằng ý chí người lính

Cựu chiến binh Hán Vinh Hà sinh năm 1964 tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông cũ, nay là xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ. Năm 1982, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông nhập ngũ và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, đến năm 1994, ông quyết định đưa vợ và 3 con nhỏ vào thôn Sơn Trà lập nghiệp. Những ngày đầu nơi đất khách, không vốn liếng, không đất sản xuất, vợ chồng ông phải đi làm thuê, tằn tiện tích lũy để thuê đất canh tác, từng bước xây dựng kinh tế gia đình.



Năm 1995, gia đình cựu chiến binh Hán Vinh Hà gom góp vốn để đầu tư nuôi vịt thả đồng và mua 5 sào rẫy để trồng gừng, ngô. Thế nhưng giá cả nông sản bấp bênh khiến nguồn thu nhập chẳng đáng là bao. Gian nan chồng chất khi đàn vịt bị dịch cúm gia cầm và bị ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt khiến vợ chồng ông thua lỗ khoảng 1 tỷ đồng. Không gục ngã trước những biến cố tưởng chừng quật ngã cả gia đình, người lính năm xưa lại bắt đầu hành trình mới với quyết tâm làm lại từ đầu. Ông chủ động tìm tòi kiến thức qua sách báo, tham gia các lớp tập huấn, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từng bước vượt qua khó khăn, mô hình kinh tế của gia đình dần mang lại hiệu quả, giúp ông trả hết nợ nần và ổn định cuộc sống.

Đến nay, gia đình cựu chiến binh Hán Vinh Hà đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả với trang trại nuôi 1.000 con vịt đẻ trứng kết hợp lò ấp tại chỗ, 6 ha lúa và 3 ha cây ăn trái. Ngoài sản xuất, gia đình ông còn thu mua nông sản cho người dân trong vùng. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại nguồn thu nhập từ 500-600 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và từ 4 - 10 lao động thời vụ tại địa phương. Cựu chiến binh Hán Vinh Hà bộc bạch: "Chính tính kỷ luật và ý chí được rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã thôi thúc ông không được nản lòng trước khó khăn, gian khổ mà phải nỗ lực vươn lên. Trong gian khó, vợ chồng ông bảo ban nhau vừa làm vừa học hỏi, bám sát nhu cầu thị trường để tìm hướng đi phù hợp; đồng thời tiết kiệm, dành dụm tích lũy dần. Đến nay, cuộc sống ổn định, các con khôn lớn trưởng thành chính là “quả ngọt” lớn nhất của vợ chồng tôi".



Là người chứng kiến hành trình vượt khó ấy, cựu chiến binh Hoàng Văn Hải (thôn Sơn Trà, xã Krông Ana) chia sẻ, đồng chí Hán Vinh Hà là tấm gương điển hình của sự cần cù, khiêm tốn và ý chí sắt đá vượt khó vươn lên. Không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình cựu chiến binh Hán Vinh Hà còn là “cầu nối” tiêu thụ nông sản cho bà con. Mô hình kinh tế cùng ý chí, nghị lực của đồng chí Hà đã góp phần lan tỏa động lực cho hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong vùng học hỏi, noi theo, vươn lên làm giàu chính đáng.



Lan tỏa nghĩa tình, góp sức xây dựng quê hương

Không chỉ là tấm gương vượt khó phát triển kinh tế, cựu chiến binh Hán Vinh Hà còn được bà con quý mến bởi tinh thần trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng. Với ông, thành công của bản thân chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần giúp đỡ những người xung quanh cùng vươn lên. Từ năm 2014 đến nay, với cương vị là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Sơn Trà, ông Hán Vinh Hà luôn sâu sát, giúp đỡ hội viên và đi đầu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Gia đình cựu chiến binh Hán Vinh Hà đã có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới của thôn Sơn Trà.

Năm 2013 và năm 2018, gia đình ông đã hai lần tự nguyện hiến tổng diện tích 2 sào đất và đóng góp 100 triệu đồng để mở rộng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Hành động đẹp của ông đã tạo hiệu ứng lan tỏa, vận động nhân dân trong thôn cùng đồng lòng chung tay làm đường. Ngoài ra, gia đình ông còn tích cực đóng góp, ủng hộ để làm công trình thủy lợi thôn Sơn Trà và hệ thống điện thắp sáng cho xã. Hằng năm, ông Hà còn chủ động hỗ trợ, cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển sản xuất. Định kỳ mỗi năm, gia đình ông trích từ 3 - 5% tổng thu nhập để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo và các phong trào thể dục thể thao tại địa phương.



Cựu chiến binh Hán Vinh Hà cho biết, thấy bà con đi lại, vận chuyển nông sản trên những con đường đất nhỏ hẹp, nắng bụi, mưa lầy rất khó khăn, vất vả nên gia đình ông ủng hộ kinh phí và hiến đất để làm đường. Nhìn thấy đường xá khang trang, người dân đi lại thuận tiện, gia đình ông rất vui. Khi kinh tế gia đình đã vững, ông nhận thấy việc giúp đỡ những đồng đội còn khó khăn là trách nhiệm và tình cảm nên bản thân không quản ngại, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ về vốn và cây giống. Đến nay, Chi hội Cựu chiến binh thôn Sơn Trà không còn hộ nghèo, đời sống cơ bản ổn định.



Với những cống hiến toàn diện, cựu chiến binh Hán Vinh Hà đã nhiều lần được nhận Bằng khen, Giấy khen của chính quyền các cấp và Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào “Thi đua yêu nước”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Ông cũng là điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2025 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk.



Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Krông Ana Đỗ Xuân Đản cho biết: Thời gian qua, cựu chiến binh Hán Vinh Hà là một trong những tấm gương sáng về nghị lực vươn lên và tinh thần vì cộng đồng. Dưới sự điều hành năng nổ của cựu chiến binh Hán Vinh Hà, hoạt động và phong trào của Chi hội Cựu chiến binh thôn Sơn Trà những năm qua luôn sôi nổi, đi vào chiều sâu và mang tính thực chất.

Nhiệt tình, trách nhiệm, giàu tinh thần tự lực tự cường nhưng luôn khiêm nhường, giản dị, đó là hình ảnh cựu chiến binh Hán Vinh Hà trong mắt đồng đội và người dân địa phương. Trên vùng đất mới đã gắn bó hơn ba thập kỷ, người Chi hội trưởng ấy vẫn ngày ngày cần mẫn lao động, tận tâm với công việc hội và hết lòng vì cộng đồng. Những việc làm thiết thực của ông không chỉ góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc mà còn tiếp tục lan tỏa, làm sáng đẹp phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình./.