Tin tức
Từ “Chiến dịch Quang Trung” đến mùa Xuân no ấm
* Những mái nhà hồi sinh
Trở lại xã Suối Hiệp vào những ngày sát lễ tiễn ông Táo về trời, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của khu dân cư từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Nỗi lo mất nhà, mất đất dường như đã lùi xa. Thay vào đó, trong mỗi gia đình nhịp sống bình yên đang dần trở lại.
Trong căn nhà mới của gia đình chị Huỳnh Thị Kim Liên (xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), không khí chuẩn bị Tết bắt đầu từ rất sớm. Phía trước sân, mái che được dựng kiên cố. Hàng rào, cổng ngõ đã hoàn thiện. Chị cùng các con lau dọn nhà cửa, sửa soạn mâm cúng tất niên. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi phần đất phía sau của gia đình. Nước lên rất nhanh, cả nhà chỉ kịp thoát chạy...
“Nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và bộ đội, không biết Tết này mẹ con tôi sẽ ở đâu. Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, chị vẫn dành dụm mua sắm vài thứ cần thiết. Tết đơn giản cũng được, miễn các con có niềm vui”, chị Huỳnh Thị Kim Liên xúc động nói.
Không khí xuân đã hiện diện trong từng mái nhà, lan tỏa khắp khu tái định cư, vùng rốn lũ. Bên đường vào khu tái định cư xã Suối Hiệp, anh Nguyễn Văn Hòa cùng hàng xóm đang trồng hoa trước hiên nhà. Những chậu mai, cúc, vạn thọ được xếp ngay ngắn dọc lối đi vào khu tái định cư. Anh Hòa là người làm nghề lái máy múc. Trong những ngày cao điểm của “Chiến dịch Quang Trung”, anh trực tiếp hỗ trợ san nền, mở móng cho nhiều hộ dân. Anh chia sẻ: "Có nhà mới rồi thì xóm cũng phải có không khí. Có hoa cúc, có mai thì bà con nhìn vào là thấy mùa xuân…".
Những ngày này, căn nhà của bà Lê Thị Tuyết, tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang (do Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh hỗ trợ xây dựng) cũng ấm cúng hơn. Ngôi nhà rộng hơn 50m2, có đầy đủ phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Bà Tuyết cùng con trai dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Tủ quần áo được lau chùi sạch sẽ. Một chiếc bàn nhỏ được trải khăn, chuẩn bị chờ đón mâm cơm tất niên.
“Sau khi nhận bàn giao nhà mới, gia đình chỉ mua sắm những vật dụng thiết yếu. Có cái bếp mới, cái bàn mới là đủ rồi”, bà Tuyết nói.
Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đã làm 379 căn nhà trên địa bàn bị hư hỏng hoặc sập đổ. Trong đó, 89 căn sập hoàn toàn, 290 căn bị hư hỏng nặng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán.
Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định, mỗi mái nhà hoàn thành là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân. Các lực lượng tham gia thi công đã làm việc không quản ngày đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.
* Xuân về trên vùng lũ
Rời khu tái định cư ở xã Suối Hiệp, phóng viên TTXVN về những vùng ngập lũ nặng ở phía Tây Nha Trang. Trên các cánh đồng, nông dân đang tất bật chăm sóc vụ mùa cuối năm. Tại trung tâm đô thị, không khí mua bán hoa, cây cảnh cũng đã nhộn nhịp.
Tại vườn hoa của anh Phan Đình Hoàng, phường Tây Nha Trang, hơn 1.000 chậu hoa vạn thọ đang chờ xuất bán. Ngay khi nước rút, gia đình anh bắt tay vào trồng hoa vụ Tết. Nhờ thời tiết thuận lợi và sự chăm sóc kỹ lưỡng, toàn bộ số hoa đã được thương lái đặt mua với giá từ 14.000 đến 22.000 đồng/chậu. “Có đồng ra đồng vào để lo Tết, vậy là mừng rồi”, anh Hoàng chia sẻ.
Thiên tai xảy ra cuối năm 2025 đã gây thiệt hại cho Khánh Hòa ước tính trên 6.500 tỷ đồng. Sau lũ, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền và các lực lượng, người dân đang từng bước ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.
Theo ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đợt mưa lũ vừa qua có tính chất lịch sử, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ sớm ổn định đời sống nhân dân. Việc bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho người dân được xác định là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quyết định trong quá trình phục hồi sau thiên tai. Trên tinh thần đó, tỉnh Khánh Hòa đã huy động đồng bộ các nguồn lực, bao gồm ngân sách địa phương, nguồn vận động từ doanh nghiệp và công tác xã hội hóa. Chỉ trong vòng 48 giờ kể từ khi phát động "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh đã huy động đủ nguồn kinh phí phục vụ việc xây mới nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, bị cuốn trôi, đồng thời bảo đảm kinh phí sửa chữa các căn nhà bị hư hỏng.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Quá trình triển khai nhận được sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận, chung sức của người dân và đặc biệt là lực lượng quân đội, công an.
"Chiến dịch Quang Trung" khép lại khi những mái nhà mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, để mùa xuân về trên đất trời và còn ở lại trong từng gia đình vùng lũ. Với sự chung sức, đồng lòng, tinh thần “Lá lành đùm lá rách” đã giúp không ai bị bỏ lại phía sau. Trong hơi ấm của những ngôi nhà mới, "mùa xuân" của lòng người cũng thêm trọn vẹn, nghĩa tình và bền chặt./.