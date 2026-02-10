Từ “Chiến dịch Quang Trung” đến mùa Xuân no ấm

Không khí Xuân đã hiện diện trong từng mái nhà, lan tỏa khắp khu tái định cư, vùng rốn lũ. Ảnh: Đặng Tuấn -TTXVN

* Những mái nhà hồi sinh



Trở lại xã Suối Hiệp vào những ngày sát lễ tiễn ông Táo về trời, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của khu dân cư từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Nỗi lo mất nhà, mất đất dường như đã lùi xa. Thay vào đó, trong mỗi gia đình nhịp sống bình yên đang dần trở lại.



Trong căn nhà mới của gia đình chị Huỳnh Thị Kim Liên (xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa), không khí chuẩn bị Tết bắt đầu từ rất sớm. Phía trước sân, mái che được dựng kiên cố. Hàng rào, cổng ngõ đã hoàn thiện. Chị cùng các con lau dọn nhà cửa, sửa soạn mâm cúng tất niên. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi phần đất phía sau của gia đình. Nước lên rất nhanh, cả nhà chỉ kịp thoát chạy...

“Nếu không có sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và bộ đội, không biết Tết này mẹ con tôi sẽ ở đâu. Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, chị vẫn dành dụm mua sắm vài thứ cần thiết. Tết đơn giản cũng được, miễn các con có niềm vui”, chị Huỳnh Thị Kim Liên xúc động nói.



Không khí xuân đã hiện diện trong từng mái nhà, lan tỏa khắp khu tái định cư, vùng rốn lũ. Bên đường vào khu tái định cư xã Suối Hiệp, anh Nguyễn Văn Hòa cùng hàng xóm đang trồng hoa trước hiên nhà. Những chậu mai, cúc, vạn thọ được xếp ngay ngắn dọc lối đi vào khu tái định cư. Anh Hòa là người làm nghề lái máy múc. Trong những ngày cao điểm của “Chiến dịch Quang Trung”, anh trực tiếp hỗ trợ san nền, mở móng cho nhiều hộ dân. Anh chia sẻ: "Có nhà mới rồi thì xóm cũng phải có không khí. Có hoa cúc, có mai thì bà con nhìn vào là thấy mùa xuân…".



Những ngày này, căn nhà của bà Lê Thị Tuyết, tổ dân phố Thủy Tú, phường Nam Nha Trang (do Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Diên Khánh hỗ trợ xây dựng) cũng ấm cúng hơn. Ngôi nhà rộng hơn 50m2, có đầy đủ phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Bà Tuyết cùng con trai dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc. Tủ quần áo được lau chùi sạch sẽ. Một chiếc bàn nhỏ được trải khăn, chuẩn bị chờ đón mâm cơm tất niên.

“Sau khi nhận bàn giao nhà mới, gia đình chỉ mua sắm những vật dụng thiết yếu. Có cái bếp mới, cái bàn mới là đủ rồi”, bà Tuyết nói.



Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đã làm 379 căn nhà trên địa bàn bị hư hỏng hoặc sập đổ. Trong đó, 89 căn sập hoàn toàn, 290 căn bị hư hỏng nặng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với mục tiêu hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán.



Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, khẳng định, mỗi mái nhà hoàn thành là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân. Các lực lượng tham gia thi công đã làm việc không quản ngày đêm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.