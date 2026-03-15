Từ biên giới đến khu công nghiệp, đồng bào tôn giáo Tây Ninh gửi gắm niềm tin vào từng lá phiếu

Toàn tỉnh Tây Ninh có hơn 2,3 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 1.664 khu vực bỏ phiếu, lựa chọn 15 đại biểu Quốc hội trong số 25 ứng cử viên và 81 đại biểu HĐND tỉnh trong số 135 ứng cử viên, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

*Công nhân nô nức đi bầu cử sớm

Từ sáng sớm, nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đã trở nên nhộn nhịp khi cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, tại các khu nhà trọ tập trung đông công nhân lao động, nhiều người tranh thủ đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm trước khi bắt đầu ca làm việc.

Đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu phố Trường Phước, phường Long Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Tại khu vực bầu cử số 21, ấp Khiêm Cương, không khí tại điểm bầu cử diễn ra khẩn trương nhưng ấm áp, thân tình. Nhiều công nhân trong trang phục đồng phục của các nhà máy, xí nghiệp ghé điểm bỏ phiếu trước khi vào ca làm, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm đối với ngày hội lớn của toàn dân.

Anh Lê Ngọc Tiền, công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn PouYuen Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết dù công việc khá bận rộn nhưng anh đã chủ động sắp xếp thời gian đi bầu cử từ sớm. “Đây là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân nên tôi rất quan tâm. Trước ngày bầu cử, tôi đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người có năng lực, có thể đại diện cho tiếng nói của người lao động”, anh Tiền chia sẻ.

Theo ghi nhận, tại các khu vực tập trung đông công nhân, tổ bầu cử bố trí lực lượng hướng dẫn cụ thể, giúp cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu nhanh gọn, đúng quy định. Nhờ đó, nhiều công nhân có thể hoàn thành việc bỏ phiếu trong thời gian ngắn, kịp quay lại với công việc thường ngày.

Ấp Khiêm Cương cũng là nơi có đông đồng bào Công giáo sinh sống và sinh hoạt tại giáo xứ Nhật Tân. Những ngày qua, thông tin về cuộc bầu cử được bà con quan tâm theo dõi, tìm hiểu kỹ lưỡng. Trong ngày bầu cử, nhiều cử tri là giáo dân đã có mặt từ sớm, cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, gửi gắm kỳ vọng về sự phát triển của địa phương.

Là giáo dân giáo xứ Nhật Tân, ông Vũ Thanh Bình cho biết ông luôn quan tâm theo dõi công tác chuẩn bị bầu cử và tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên. “Tôi mong muốn những người trúng cử sẽ thực sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là công nhân và người lao động, để có những chính sách thiết thực hơn cho đời sống”, ông Bình bày tỏ.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Hậu Nghĩa hiện có hơn 35.000 cử tri được niêm yết trong danh sách tham gia bầu cử tại 24 khu vực bỏ phiếu.

Ông Trương Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hậu Nghĩa cho biết danh sách cử tri đã được rà soát, lập và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã cùng các khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện theo dõi. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trên nhiều kênh thông tin để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

“Các tổ bầu cử đã tập trung rà soát danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri đến từng người dân, đồng thời bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định”, ông Hoàng cho biết.

*Rộn ràng ngày bầu cử của đồng bào dân tộc Thái ở vùng biên

Cử tri người đồng bào dân tộc Thái tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Long Chữ. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Tại khu vực bỏ phiếu số 11, ấp Phước Trung, xã Long Chữ, địa bàn biên giới có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống, không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, phấn khởi. Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ông Hà Duy Khuyền (sinh năm 1952), người có uy tín trong đồng bào dân tộc Thái tại địa phương cho biết bà con rất phấn khởi khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước. Theo ông, công tác tổ chức bầu cử tại địa phương được chuẩn bị chu đáo; cán bộ, thành viên tổ bầu cử hướng dẫn tận tình các quy định, nguyên tắc bỏ phiếu để cử tri hiểu rõ và thực hiện đúng quyền công dân.

“Bà con chúng tôi xem đây là ngày hội lớn của toàn dân. Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân”, ông Khuyền chia sẻ.

Từ thực tiễn đời sống ở vùng biên giới, ông Khuyền bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử tiếp tục quan tâm hơn đến phát triển kinh tế nông nghiệp, giúp nông dân ổn định đầu ra nông sản, bảo đảm thu nhập để cải thiện đời sống. Đồng thời, ông kỳ vọng các cấp, ngành tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

“Chúng tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ gần gũi với nhân dân, lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó có những chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống, chăm lo tốt hơn cho giáo dục và y tế ở cơ sở”, ông Khuyền nói.

Theo ông Hà Viết Nhâm, Trưởng ấp Phước Trung, toàn ấp có 478 cử tri. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, tổ bầu cử bố trí lực lượng hướng dẫn tại điểm bỏ phiếu, đồng thời chuẩn bị thùng phiếu phụ phục vụ những cử tri cao tuổi, ốm đau hoặc không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó có nhiều cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Văn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Chữ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 cho biết công tác tổ chức được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Tổ bầu cử cũng cam kết tổ chức việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc và thành công tốt đẹp.

*Cử tri vùng trung tâm thánh địa Cao Đài phấn khởi đi bầu

Phường Long Hoa và Hòa Thành được xem là địa bàn đặc thù của tỉnh Tây Ninh khi phần lớn người dân theo tôn giáo Cao Đài, chiếm hơn 90% dân số. Trong ngày bầu cử, đông đảo cử tri trên địa bàn đã tích cực tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 thuộc đơn vị bầu cử số 4, đặt tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (khu phố Trường Phước, phường Long Hoa), ngay từ sáng sớm đã có đông đảo bà con đến tham gia bỏ phiếu. Theo đơn vị bầu cử, tổ có 1.629 cử tri, trong đó phần lớn là đồng bào có đạo, chiếm trên 99% là tín đồ tôn giáo Cao Đài. Công tác tổ chức bầu cử tại đây diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Từ tờ mờ sáng, ông Phan Văn Thuộc (sinh năm 1947), ngụ khu phố Trường Phước, phường Long Hoa, Cai quản họ đạo liên khu phố Trường Phước, đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để chờ dự lễ và tham gia bỏ phiếu cùng bà con họ đạo.

Ông Phan Văn Thuộc chia sẻ: Tinh thần của bà con hôm nay rất phấn khởi, ai cũng hăng hái đi bầu cử. Riêng ông có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 5 giờ 30 phút sáng. Qua từng lá phiếu, ông tin rằng cử tri đã có sự tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng vì sự phát triển của đất nước. Khi vào phòng kín để lựa chọn, bà con sẽ sáng suốt chọn đúng người, đúng việc, những đại biểu có tài, có đức.

Cùng chung niềm phấn khởi khi tham gia ngày hội của toàn dân, ông Huỳnh Văn Trong (sinh năm 1951), ngụ khu phố Trường Phước, phường Long Hoa cho biết ông cảm nhận rõ không khí bầu cử trang nghiêm, trật tự. Qua theo dõi các khóa trước, nhiều đại biểu Quốc hội đã mạnh dạn lên tiếng vì quyền lợi của nhân dân tại nghị trường. Vì vậy, cử tri kỳ vọng những đại biểu trúng cử nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy tinh thần đó, dám nói, dám làm, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của người dân trong các cuộc họp của Quốc hội./.