Từ bài viết của Tổng Bí thư: Xây dựng lớp thanh niên tiên phong sáng tạo, làm chủ tương lai

Chia sẻ cảm nhận về bài viết trên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Chi đoàn Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Thạc sĩ Phan Thị Diễm Huyền nhận định, bài viết của Tổng Bí thư đã tái khẳng định vai trò trung tâm của thanh niên trong tiến trình phát triển quốc gia, không chỉ như một lực lượng kế thừa mà còn là chủ thể sáng tạo của tương lai. Bài viết nhấn mạnh nội dung thực tế: "Không có thành công bền vững nếu thiếu lao động nghiêm túc; không có công trình lớn nếu thiếu tích lũy bền bỉ; không có thành tựu thật sự nếu chỉ dựa vào may mắn hay cảm hứng nhất thời".

Thạc sĩ Phan Thị Diễm Huyền, Bí thư Chi đoàn Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhận định, bài viết của Tổng Bí thư đã tái khẳng định vai trò trung tâm của thanh niên trong tiến trình phát triển quốc gia. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư khẳng định: “Tổ quốc cần ở thanh niên một tinh thần học tập suốt đời” như một yêu cầu mang tính nền tảng. Tổng Bí thư không chỉ khuyến khích thanh niên học để phát triển bản thân, để năng cao năng lực cá nhân, mà còn gắn việc học với trách nhiệm xã hội; học để khi đất nước cần, mỗi người đều có đủ năng lực để đảm đương những nhiệm vụ lớn hơn. Đồng thời, nội dung cũng chỉ ra khá rõ những kỹ năng thiết yếu trong thời đại mới như: Năng lực số, ngoại ngữ, khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa - những yếu tố được ví như “chìa khóa” để hội nhập quốc tế.



Từ những định hướng trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thạc sĩ Phan Thị Diễm Huyền nhận thấy có nhiều điểm rất gần gũi với thực tiễn công tác tại Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương. Theo chị, trong môi trường nghiên cứu, tinh thần “học tập suốt đời” không phải là một khẩu hiệu, mà gần như là yêu cầu tự nhiên. Mỗi cán bộ trẻ tại Viện đều phải liên tục cập nhật tri thức mới về tình hình khu vực và thế giới, từ những chuyển động địa chính trị đến các xu hướng kinh tế, công nghệ. Nếu dừng lại, rất dễ tụt lại phía sau, vì thế, việc tự học, nâng cao ngoại ngữ, rèn luyện tư duy phân tích và khả năng làm việc liên ngành trở thành một phần trong công việc hàng ngày của các cán bộ trẻ.



Tâm đắc với cách bài viết gợi mở việc gắn tri thức với trách nhiệm, Thạc sĩ Phan Thị Diễm Huyền bày tỏ: “Tôi hiểu rằng việc học tập không chỉ để hoàn thiện bản thân, mà còn để đóng góp tốt hơn cho nhiệm vụ chung, cung cấp những luận cứ khoa học, những phân tích đáng tin cậy phục vụ công tác hoạch định chính sách. Đó không chỉ là một định hướng mang tính dẫn dắt, mà còn là lời nhắc nhở, thôi thúc mỗi cán bộ trẻ làm công tác nghiên cứu như chúng tôi không ngừng tự hoàn thiện, bền bỉ nỗ lực và làm tốt hơn từng công việc nhỏ trong hành trình đóng góp cho những giá trị lớn hơn”.



*Hun đúc khát vọng cống hiến, rèn luyện bản lĩnh



Theo Thạc sĩ Lê Thanh Hà, Bí thư Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học, bài viết của Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với sự phát triển và lớn mạnh của đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong tình hình hiện nay. Bài viết của Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hun đúc khát vọng cống hiến, làm giàu trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Ấn tượng nhất đối với nội dung “Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước. Thành công bắt đầu từ tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân” được Tổng Bí thư thể hiện trong bài viết, Thạc sĩ Lê Thanh Hà cho rằng nội dung này đã định nghĩa lại lòng yêu nước một cách thực tế và hiện đại. Lòng yêu nước được gắn liền với qúa trình trau dồi tri thức và làm chủ công nghệ.

Tại Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Thạc sĩ Lê Thanh Hà nhận thấy, các đoàn viên thuộc Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học luôn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng và liêm chính trong nghiên cứu học thuật, Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học đã quán triệt cho toàn bộ đoàn viên nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình hành động do đoàn cấp trên phát động; truyền đạt những tấm gương tốt trong nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong đời sống sinh hoạt cho các đoàn viên, thanh niên trẻ noi theo; giúp các đoàn viên trẻ có thêm nhiều tích lũy và tiến bộ trong nghiên cứu khoa học chuyên môn, từ đó đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên trong tình hình hiện nay./.