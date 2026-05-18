TTXVN ra mắt chuyên đề “Công nghệ và tương lai”

Lễ ra mắt ấn phẩm thông tin chuyên đề "Công nghệ và Tương lai" của TTXVN. Ảnh: Lê Đông - TTXVN * Phát huy vai trò cơ quan thông tin chiến lược trong chuyển đổi số quốc gia

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển khoa học - công nghệ, coi đây là động lực quan trọng của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Kế thừa tư tưởng đó, trong giai đoạn hiện nay, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định khoa học - công nghệ là một trong những trụ cột chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Theo Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang, khoa học - công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học hay kinh tế số,... không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang trực tiếp định hình năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia. Với vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia chủ lực, TTXVN cần tiếp tục đi đầu trong việc cung cấp thông tin chiến lược, chuyên sâu và có giá trị tham khảo cao.

Nhiều năm qua, TTXVN luôn nỗ lực khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng, Nhà nước. Sự ra đời của chuyên đề “Công nghệ và tương lai” là bước cụ thể hóa tinh thần đó trong bối cảnh Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược đều xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững cho đất nước trong thời gian tới. Đặc biệt, việc ra mắt chuyên đề đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng làm tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn của một cơ quan báo chí, còn thể hiện tinh thần học hỏi, đổi mới và khát vọng cống hiến của những người làm báo thông tấn.



Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang biểu dương Đảng bộ Ban Biên tập tin Thế giới (TTXVN) đã nỗ lực xây dựng, cho ra mắt ấn phẩm đúng dịp có ý nghĩa đặc biệt; đề nghị đơn vị tiếp tục chú trọng chọn lọc, biên tập nội dung theo hướng khoa học, chuyên sâu, bám sát thực tiễn phát triển đất nước và nhu cầu của đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách, đối tượng độc giả trọng tâm của chuyên đề.

Khẳng định kỷ nguyên số đang mở ra nhiều cơ hội lớn, đồng thời đặt ra không ít thách thức mới, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh, báo chí cách mạng nói chung và TTXVN nói riêng cần tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận thông tin, đồng hành cùng đất nước trong công cuộc phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

* Cung cấp góc nhìn chiến lược về khoa học - công nghệ và AI

Chuyên đề “Công nghệ và tương lai” phát hành định kỳ hằng tháng, mỗi số dự kiến gồm 3-5 chương được thể hiện gọn trong 40 trang, mang tới bức tranh toàn cảnh về đời sống khoa học - công nghệ thế giới; những phân tích chuyên sâu về xu hướng công nghệ mới; góp phần lý giải các chuyển động chiến lược đang tác động tới tương lai phát triển của đất nước.

Chuyên đề cũng tập trung làm rõ chiến lược, chính sách phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các nước; bài học về khó khăn, thách thức, cơ hội, triển vọng phát triển; kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng và dữ liệu…; kinh nghiệm ứng dụng khoa học-công nghệ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, ấn phẩm đề cập tới các vấn đề về chủ quyền, an ninh, an toàn, bất bình đẳng công nghệ; những rủi ro, nguy cơ từ công nghệ, đặc biệt là AI; giải pháp của các nước nhằm phát triển và ứng dụng hiệu quả AI; chính sách thu hút tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chính sách phát triển công nghệ chiến lược của các nước (tập trung vào 10 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam); thành tựu của các quốc gia đi đầu; cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt ở các công nghệ chiến lược.

Các đại biểu tại Lễ ra mắt ấn phẩm thông tin chuyên đề "Công nghệ và Tương lai". Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Từ những nội dung trên, chuyên đề sẽ cung cấp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tài liệu tham khảo chuyên sâu về những thành tựu khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo trên thế giới, xu hướng phát triển công nghệ trong tương lai, tác động của công nghệ tới mọi mặt đời sống, kinh nghiệm tham chiếu cho Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền về Nghị quyết 57-NQ/TW, tạo sự đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Số chuyên đề đầu tiên ra mắt trong tháng 5/2026 tập trung làm rõ “Những xu hướng phát triển và ứng dụng AI trên thế giới” với 3 phần chính: Phần I - Tình hình phát triển và ứng dụng AI trên thế giới, phần II - Những vấn đề đặt ra trong ứng dụng AI và phần III - Những xu hướng phát triển AI thời gian tới. Bìa chuyên đề được thiết kế in màu, có mã QR liên kết tới Cổng thông tin của TTXVN, dự kiến sẽ kết nối với chuyên trang “Chuyển động số” của TTXVN sau khi chính thức ra mắt vào dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Không chỉ là tài liệu tham khảo chuyên sâu, chuyên đề “Công nghệ và tương lai” còn là cầu nối tri thức, góp phần thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực mạnh mẽ cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.