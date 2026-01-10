TTXVN phối hợp thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” tại Đồng Phú

Hiện nay, một số con đường tại thôn Tân Tiến, xã Đồng Phú chưa có điện chiếu sáng khiến việc đi lại của người dân vào ban đêm rất bất tiện. Do đó, tuyến đường được thắp sáng với chiều dài khoảng 1km với 32 đèn năng lượng mặt trời, sử dụng công nghệ đèn LED tiết kiệm điện, đảm bảo chiếu sáng hiệu quả và thân thiện với môi trường khiến người dân nơi đây vô cùng phấn khởi.

• Công trình dài khoảng 1km với 32 đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: Đậu Tất Thành - TTXVN

Bà Vũ Thị Thiện, thôn Tân Tiến, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai vui mừng chia sẻ có tuyến đường điện chiếu sáng giúp bà con đi lại thuận tiện, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tình trạng trộm cắp trên địa bàn; qua đó giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người dân ở các thôn vùng sâu, vùng xa của xã. Người dân trong thôn rất vui mừng và biết ơn các đơn vị đã chung tay hỗ trợ thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” này.



Theo anh Nguyễn Minh Trường, Đội Quản lý điện Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai, “Thắp sáng đường quê” là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, không chỉ góp phần cải thiện an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao đời sống người dân và chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo quê hương sáng – xanh – sạch – đẹp.



• Công nhân Đội Điện lực Đồng Phú thi công lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại thôn Tân Tiến, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN



Được biết, thời gian qua, tại xã Đồng Phú nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, chương trình “Thắp sáng đường quê” được quan tâm đẩy mạnh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân địa phương./.