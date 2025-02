TTXVN đoạt hai giải Nhất của Giải thưởng các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương

Đoàn đại biểu TTXVN do Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA tại Malaysia. Ảnh: Hằng Linh-PV TTXVN tại Kuala Lumpur

Những pha vờn cầu của hai giáp như những vũ công ba lê. Ảnh: An Thành Đạt-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, giải Nhất ở hạng mục bài viết với tiêu đề “Báu vật truyền đời từ đàn ong rừng” của nhóm tác giả Quỳnh Trang, Bằng Cao, Lương Thu Hương (https://vietnamnews.vn/life-style/1666008/beeswax-a-timeless-treasure-from-wild-bees.html) và giải Nhất ở hạng mục phóng sự ảnh với chủ đề “Độc đáo vật cầu nước làng Vân” của tác giả An Thành Đạt.

Nhằm tôn vinh phóng viên các hãng thông tấn trong khu vực đã có những tác phẩm xuất sắc trong năm 2024, OANA đã phát động Giải thưởng bài viết và Giải thưởng ảnh xuất sắc về chủ đề quảng bá văn hóa truyền thống và vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng của mỗi nước. Đã có 30 bài viết, 22 ảnh đơn và 14 chùm ảnh của 17 hãng thông tấn gửi dự thi. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ Đại hội đồng OANA lần thứ 19 được tổ chức vào tháng 6/2025 tại St. Peterburg, LB. Nga.

Tham dự hội nghị với chủ đề “Các hãng thông tấn bảo vệ tương lai: Sử dụng AI và công nghệ để tăng trưởng bền vững” có lãnh đạo và đại diện của 13 hãng thông tấn thành viên Ban chấp hành OANA. Phát biểu khai mạc, Giám đốc điều hành hãng thông tấn chủ nhà Bernama, bà Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin nhấn mạnh các hãng thông tấn có trách nhiệm chung trong việc duy trì các giá trị của quyền tự do ngôn luận, đưa tin có đạo đức và cân bằng. Những nguyên tắc này là nền tảng của một xã hội tự do và được thông tin đầy đủ.

Tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 54, TTXVN đã trình chiếu video về chặng đường 80 năm hình thành và phát triển hãng thông tấn quốc gia (15/9/1945-15/9/2025) nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của TTXVN trong năm 2025. Trong những năm tháng cam go của hai cuộc kháng chiến trường kỳ và trong công cuộc dựng xây, đổi mới, phát triển, hội nhập của đất nước, dòng thông tin của VNTTX - TTXVN luôn được giữ vững với vai trò nguồn thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước và tích cực trong các hoạt động cung cấp thông tin và hợp tác báo chí trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định OANA đã duy trì luồng thông tin chính xác, kịp thời và khách quan, phản ánh rõ ràng thực tế và quan điểm của các quốc gia thành viên về các vấn đề cùng quan tâm. Thông qua cơ chế hợp tác OANA, các thành viên đã củng cố vai trò với tư cách là các hãng thông tấn quốc gia, triển khai các sáng kiến có ý nghĩa và tôn vinh sự cống hiến của các nhà báo.

Hội nghị có hai phiên thảo luận với chủ đề “Xây dựng phương pháp tiếp cận lấy khán giả làm trung tâm, ưu tiên số hóa để luôn dẫn đầu” và “Chú trọng sự tin cậy: Chống tin giả và tin sai sự thật” với sự tham dự của 7 diễn giả đến từ TTXVN, Tập đoàn Huawei của Trung Quốc, Hãng thông tấn Montsame của Mông Cổ, Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Hãng thông tấn Mehr của Iran, Hãng thông tấn TASS của LB Nga và Hãng thông tấn Bernama của Malaysia.

Tại phiên thảo luận đầu tiên, đại diện TTXVN, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Tiến sĩ Nguyễn Đức Vũ trình bày tham luận với tiêu đề “Tích hợp AI tại Thông tấn xã Việt Nam: Sự đổi mới và Báo chí trong kỷ nguyên số”. Tham luận giới thiệu các trụ cột trong chiến lược chuyển đổi số của TTXVN, bao gồm: Hệ sinh thái số; Số liệu và phân tích; Tích hợp trí tuệ nhân tạo và Chiến lược phân phối nội dung.

Tại hội nghị BCH lần này, các thành viên đã thống nhất tổ chức hai hội thảo trực tuyến về tăng cường ứng dụng AI trong truyền thông cũng như các hạng mục của Giải thưởng OANA năm 2025. Hội nghị thống nhất cuộc họp Đại hội đồng OANA và Ban chấp hành lần tới sẽ diễn ra tại St. Peterburg, LB Nga, vào trung tuần tháng 6/2025.

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp, ông Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz và Bộ trưởng Truyền thông ông Fahmi Fadzil tham dự một số hoạt động của Hội nghị, giới thiệu về những mục tiêu phát triển của Malaysia và vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025 của quốc gia Đông Nam Á này.



Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho Ban lãnh đạo Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia nhân dịp tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA. Ảnh: Hằng Linh-PV TTXVN tại Kuala Lumpur

Trước khi tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA, Giám đốc điều hành Bernama, bà Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin đã tiếp thân mật Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng đoàn công tác.

Phát biểu tại cuộc gặp, người đứng đầu hãng thông tấn của Malaysia bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác hơn nữa với TTXVN trong thời gian tới. Bà cho biết, để chuẩn bị cho Năm Chủ tịch ASEAN 2025, Bernama đã ra mắt chuyên trang về ASEAN với nhiều bài viết, video và những bức ảnh đặc sắc về ASEAN, trong đó có một số thông tin của TTXVN.

Về phần mình, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chúc mừng Bernama được lựa chọn là Cơ quan truyền thông chính thức và là Điều phối viên của Trung tâm truyền thông Quốc tế cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 2025 đồng thời bày tỏ tin tưởng Bernama sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Năm chủ tịch ASEAN 2025.

Tổng Giám đốc TTXVN đánh giá mối quan hệ giữa hai hãng thông tấn đang rất tốt đẹp, phát triển đồng thời và góp phần vun đắp cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia, đặc biệt khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 11/2024 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Malaysia.

Hai bên cam kết tăng cường hơn nữa các hình thức trao đổi thông tin trong thời gian tới.

OANA được thành lập tại Bangkok (Thái Lan) ngày 22/12/1961 theo sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, trao đổi thông tin trực tiếp và tự do giữa các hãng thông tấn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực phát triển năng động chiếm tới hơn 50% dân số toàn cầu. Hiện OANA có 41 hãng thông tấn thuộc 33 quốc gia, trong đó có 13 hãng là thành viên của Ban chấp hành. Các hãng thành viên OANA chiếm 2/3 lượng thông tin được sản xuất trên toàn thế giới. Mỗi ngày, các hãng thông tấn thành viên đăng phát khoảng 200 tin, ảnh và video trên website của OANA.

TTXVN gia nhập OANA năm 1969, là một trong những thành viên tích cực của OANA. TTXVN hiện là thành viên Ban Chấp hành OANA. TTXVN đã đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA vào các năm 1989, 1999, 2005 và 2019, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của OANA.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia và dự Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 54, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang và đoàn đại biểu TTXVN cũng làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh./.