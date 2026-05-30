Truyền thông quốc tế ấn tượng về bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Bài báo của Kontan ngày 29/5 nhận định về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, báo Kontan của Indonesia nhận định điểm nhấn nổi bật trong bài phát biểu là cảnh báo về 3 cuộc khủng hoảng lớn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng của các mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia. Tờ báo nhấn mạnh việc đặt vấn đề “khủng hoảng lòng tin” ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay.

Trong khi đó, kênh tin tức truyền hình và kỹ thuật số CNA (Singapore) nhấn mạnh đến thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng “ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận”. Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.

Tân Hoa xã của Trung Quốc đặc biệt chú ý tới những nội dung liên quan đến vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo hãng tin này, nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhấn mạnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương “có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển; có kinh nghiệm hợp tác đa tầng”, đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai trò “như một cấu trúc đối thoại và cân bằng”. Tân Hoa xã nhấn mạnh ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên tồn tại, mà cần được duy trì bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và khả năng định hình chương trình nghị sự chung của khu vực.

Trong khi đó, báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng(SCMP) của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá bài phát biểu đã đưa ra một khuôn khổ tư duy đáng chú ý về xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Theo SCMP, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mô tả khủng hoảng lòng tin là “một cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm” khi các quốc gia ngày càng có xu hướng “nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an”. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng cảnh báo rằng những tiến bộ nhanh chóng trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, không gian mạng và các hệ thống tự động có thể làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm và mất ổn định nếu thiếu các quy tắc quản trị phù hợp. Do đó, ông kêu gọi xây dựng các cơ chế liên lạc khẩn cấp, tăng cường đối thoại, thiết lập các bộ quy tắc ứng xử và bảo đảm con người vẫn giữ vai trò quyết định cuối cùng trong những vấn đề có ảnh hưởng đến an ninh và hòa bình.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh đến thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi các quốc gia tăng cường tự kiềm chế, tăng cường hợp tác và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thay vì đối đầu. Theo hãng tin này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quốc gia cần chủ động ngăn ngừa rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát, thay vì chỉ phản ứng sau khi căng thẳng đã leo thang.

Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng được coi trọng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới hiện nay.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại Singapore, với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh quân đội, học giả và chuyên gia an ninh hàng đầu thế giới. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột kéo dài và những biến động kinh tế, công nghệ toàn cầu, thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nhiều nhà quan sát xem là lời kêu gọi tăng cường đối thoại, hợp tác và trách nhiệm chung nhằm gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới./.

