Truyền thông Pháp: Việt Nam vươn lên nhóm dẫn đầu bất động sản hàng hiệu toàn cầu

Dẫn báo cáo “Branded Residences 2025–2026” của Tập đoàn tư vấn bất động sản Savills, tạp chí trên cho biết Việt Nam hiện có hơn 50 dự án bất động sản hàng hiệu gắn với 34 thương hiệu quốc tế, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 toàn cầu về số lượng dự án, chỉ đứng sau Mỹ, Saudi Arabia (Arập Xêút) và Mexico. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong phân khúc bất động sản cao cấp trên thế giới.

Bài đăng trên tạp chí kinh tế - tài chính Le Revenu (Pháp) ngày 17/3 cho biết Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường phát triển năng động nhất thế giới trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang chiếm ưu thế rõ rệt. Số liệu từ công ty tư vấn khách sạn C9 Hotelworks cho thấy Việt Nam hiện chiếm tới 41% số dự án bất động sản hàng hiệu đang được xây dựng tại châu Á – tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Đà tăng trưởng này diễn ra hơn 20 năm sau khi các dự án tiên phong như khu nghỉ dưỡng Four Seasons Nam Hải (tỉnh Quảng Nam) hay khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) đặt nền móng cho phân khúc này.

Nếu trước đây, bất động sản hàng hiệu chủ yếu phát triển tại các điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, hiện nay xu hướng đã mở rộng mạnh sang các đô thị lớn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án quy mô lớn đã xuất hiện, tiêu biểu như Grand Marina Sài Gòn do Masterise Homes phát triển, hợp tác với các thương hiệu Marriott International và JW Marriott, hay dự án The Rivus gồm 121 biệt thự siêu sang mang thương hiệu Elie Saab.

Tại Hà Nội, sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế cũng ngày càng rõ nét, trong đó có dự án The Ritz-Carlton Residences Hanoi at The Grand, đánh dấu bước tiến của phân khúc này tại thị trường đô thị cao cấp.

Bên cạnh đó, các điểm đến du lịch biển tiếp tục duy trì sức hút với nhiều dự án quy mô lớn như InterContinental Residences Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Regent Phú Quốc và Park Hyatt Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Theo Savills, ba tập đoàn lớn gồm Marriott International, IHG Hotels & Resorts và Accor hiện chiếm khoảng 40% thị phần bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam.

Một xu hướng đáng chú ý là sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu trong nước. Theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, trước đây khách mua chủ yếu là nhà đầu tư nước ngoài, nay tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong nước đang trở thành lực lượng khách hàng quan trọng, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Giới chuyên gia nhận định bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam không còn chỉ phục vụ mục tiêu đầu tư hay cho thuê, mà đang dần trở thành lựa chọn phong cách sống. Người mua ngày càng quan tâm đến yếu tố thương hiệu, chất lượng dịch vụ, mức độ an toàn và giá trị lâu dài – những tiêu chí vốn phổ biến tại các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok hay Dubai.

Trong thời gian tới, thị trường được dự báo tiếp tục mở rộng với khoảng 30 dự án mới, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực du lịch trọng điểm như Phú Quốc, Cam Ranh và Hạ Long. Những động lực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ bất động sản cao cấp toàn cầu./.