Truyền thông Nhật Bản: Việt Nam theo đuổi tăng trưởng và cân bằng chiến lược

Báo Nikkei Asia đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Ảnh (chụp màn hình): Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn báo Nikkei cho biết Tổng bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước với sự đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu tham dự. Báo nhận định việc Tổng Bí thư đồng thời giữ chức Chủ tịch nước sẽ giúp quá trình ra quyết định nhanh hơn và tăng vị thế khi đối thoại ngang hàng với các nguyên thủ quốc gia khác.

Báo Nikkei cũng đề cập đến các vị trí quan trọng khác được bầu trong kỳ họp Quốc hội lần này. Theo Nikkei, tân Thủ tướng là ông Lê Minh Hưng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Trang Vietjo cho biết Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng là Thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử, sau cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.



Theo truyền thông Nhật Bản, trước khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao trong Đảng, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2016, ông Lê Minh Hưng trở thành Thống đốc trẻ nhất trong lịch sử. Theo Vietjo, trong nhiệm kỳ từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng đạt được các thành tích nổi bật như điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt; ổn định tỷ giá hối đoái; kiềm chế lạm phát và đặc biệt chú trọng xử lý nợ xấu. Ngoài ra, thông qua việc hạ lãi suất và thúc đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất và kinh doanh, ông đã hỗ trợ nền kinh tế và tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển trong giai đoạn nhiều khó khăn gần đây.

Trang Vietjo đưa tin về việc ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng. Ảnh (chụp màn hình): Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Truyền thông Nhật Bản cũng đề cập đến những kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới và những thách thức mà Việt Nam đang đối mặt và. Theo Nikkei, Việt Nam đang nỗ lực thoát phụ thuộc Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc phát triển doanh nghiệp nội địa trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn rất quan trọng. Để giảm phụ thuộc vào vốn ngoại, các tập đoàn lớn như Vingroup và Viettel được kỳ vọng đóng vai trò then chốt.

Nikkei nhận định Việt Nam dự kiến kết thúc giai đoạn “dân số vàng” vào nửa sau thập niên 2030. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thúc đẩy chuyển đổi từ nền kinh tế dựa vào lao động giá rẻ sang các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghệ và thương hiệu. Theo một doanh nghiệp Nhật Bản, trong các dự án đầu tư, “những dự án sử dụng ít lao động hơn lại được ưu tiên”.



Đánh giá về đường hướng ngoại giao, báo Nikkei cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hướng tới duy trì chính sách ngoại giao cân bằng giữa các cường quốc. Việt Nam giữ vị thế “không thuộc phe nào” một cách khéo léo, qua đó ký kết nhiều hiệp định thương mại với nhiều quốc gia và khu vực. Điều này giúp thu hút đầu tư nước ngoài. Nikkei cho rằng thành công của ngoại giao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.

Báo Nikkei giới thiệu bốn lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam. Ảnh (chụp màn hình): Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Đề cập đến quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, báo Nikkei cho rằng Nhật Bản cũng cần xây dựng quan hệ với ban lãnh đạo mới. Với việc tân Thủ tướng Lê Minh Hưng được xem là một người hiểu biết về Nhật Bản, dư luận Nhật Bản kỳ vọng Tân Thủ tướng Việt Nam sẽ là một nhân tố thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương./.