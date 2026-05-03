Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Theo báo Nikkei, Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, đồng thời phối hợp để xây dựng một khu vực “mạnh mẽ và thịnh vượng hơn”. Báo này cũng nhận định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục thể hiện định hướng coi trọng ngoại giao và hợp tác quốc tế trong bối cảnh tình hình toàn cầu nhiều biến động.
Trong khi đó, báo Asahi đặc biệt nhấn mạnh nội dung hợp tác an ninh kinh tế trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Takaichi. Theo bài viết của Asahi, hai bên đã công bố văn kiện chung về tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản chiến lược, hướng tới đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.
Báo Asahi dẫn phát biểu của Thủ tướng Takaichi cho rằng Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và là đối tác được Nhật Bản đặc biệt coi trọng. Về phần mình, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy các biện pháp hợp tác thực chất hơn trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Báo Yomiuri đưa tin hai Thủ tướng cũng nhất trí thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ nhà máy lọc dầu của Việt Nam nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung vật tư quan trọng cho Nhật Bản. Theo Yomiuri, đây sẽ là dự án đầu tiên trong sáng kiến hỗ trợ năng lượng “Power Asia” trị giá khoảng 100 tỷ USD mà Thủ tướng Takaichi đề xuất.
Cả báo Yomiuri và Mainichi đều dành sự quan tâm lớn tới bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi tại Đại học Quốc gia Hà Nội, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc phát triển giai đoạn mới của chiến lược FOIP. Theo các bài phân tích, Nhật Bản tiếp tục xem Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, là khu vực trọng tâm trong chiến lược duy trì một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ.