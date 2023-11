Truyền thông Nhật Bản đưa tin đậm nét về bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản

Đài truyền hình NHK cho biết bài phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt. Ảnh: Nguyễn Tuyến-Pv TTXVN tại Nhật bản

Hãng thông tấn Jiji đưa tin về bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Quốc hội Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Tuyến-Pv TTXVN tại Nhật bản

Trang web của đài phát thanh-truyền hình NHK đăng bài viết có tiêu đề: “Bài phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam tại Quốc hội: Tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực”, dẫn phát biểu của Chủ tịch nước tuyên bố, với cơ sở là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai nước sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, an ninh, giao lưu nhân dân và biến đổi khí hậu.

Theo NHK, trong bài phát biểu khoảng 20 phút tại phiên họp toàn thể Hạ viện chiều 29/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề cập đến tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản, trong đó nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành Đối tác chiến lược toàn diện và “mở ra một trang mới trong quan hệ song phương, đáp ứng lợi ích của cả hai bên, đóng góp vào hòa bình và ổn định”. NHK cho biết bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc với lời kêu gọi “Chúng ta cùng nhau quyết tâm xây dựng quan hệ hai nước thực sự là ‘Bạn bè chân thành, đối tác tin cậy, hợp tác chiến lược, tương lai bền vững’” đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Các cơ quan truyền thông lớn khác của Nhật Bản như Nikkei, Sankei, hãng thông tin Jiji… đều đưa tin về bài phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam tại Quốc hội Nhật Bản, trong đó Chủ tịch nước Việt Nam khẳng định Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam và nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lòng tin chính trị và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. Theo báo Sankei, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ kỳ vọng hai nước mở rộng hợp tác song phương sang các lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu và chuyển đổi kỹ thuật số.

Báo Nikkei sáng 30/11 dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản nên hợp tác về an ninh hàng hải và các lĩnh vực khác như một phần trong tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng trong thập kỷ tới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định việc tập trung vào an ninh hàng hải là cần thiết để ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời cho biết thêm rằng Việt Nam ủng hộ Nhật Bản đóng vai trò quan trọng và tích cực hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và châu Á-Thái Bình Dương.

Các hoạt động khác trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng được truyền thông Nhật Bản quan tâm. Báo Japan News ngày 29/11 đưa tin về cuộc gặp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với những gia đình Nhật Bản từng đón Chủ tịch tới lưu trú khi tham gia các chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam-Nhật Bản do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tổ chức vào năm 1997 tại tỉnh Miyazaki và năm 2011 tại tỉnh Akita. Bài báo dẫn lời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết ông đã rất ấn tượng với những trải nghiệm văn hóa trong thời gian tham gia chương trình trao đổi, khi được hướng dẫn làm nghề nông, các bài dân ca, hay được gia đình chủ nhà chỉ cách đi trên tuyết và dạy nấu món ăn Nhật.

Ông Ikuko Sato, 68 tuổi, ở tỉnh Akita, thành viên một trong những gia đình Nhật Bản đã đón thanh niên Việt Nam đến lưu trú, bày tỏ: “Tôi rất vui khi thấy ông ấy trở lại ở cương vị đáng ngưỡng mộ như vậy. Tôi mong muốn tiếp tục được đón các bạn trẻ Việt Nam khi đến Nhật Bản”. Theo báo Japan News, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định tầm quan trọng của giao lưu cấp cơ sở và giao lưu thanh niên đối với quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản./.