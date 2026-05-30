Truyền thông Indonesia đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về vai trò trung tâm của ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hãng thông tấn Antara và báo Tempo của Indonesia ngày 30/5 đã đăng tải các bài viết về phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La 2026. Các bài viết dẫn lại nhận định của nhà lãnh đạo Việt Nam cho rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, đồng thời có kinh nghiệm hợp tác đa tầng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh ASEAN có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh chuyển thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh chia cắt và không để an ninh của nước này trở thành bất an của nước khác.

Bài viết đăng trên báo Tempo ngày 30/5. Ảnh: TTXVN

Theo các bài viết, nhà lãnh đạo Việt Nam lưu ý rằng vai trò trung tâm của ASEAN không tự nhiên mà có và cũng không tự duy trì. ASEAN chỉ có thể giữ vai trò đó bằng sự đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung.

Truyền thông Indonesia đặc biệt chú ý tới thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc khu vực châu Á - Thái Bình Dương hoan nghênh sự hiện diện minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần giảm căng thẳng và củng cố lòng tin giữa các quốc gia.

Giới quan sát nhận định, những phát biểu trên phản ánh quan điểm nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò của ASEAN cũng như tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác trong xử lý các thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 và trả lời một số câu hỏi của đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong bối cảnh môi trường địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thông điệp về đoàn kết ASEAN, tự chủ chiến lược và xây dựng lòng tin được đánh giá có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế./.