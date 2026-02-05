Truyền thông Campuchia đưa tin đậm nét trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhật báo “Kampuchea Thmey Daily” ngày 4/2/2026 đăng tải bài viết với tiêu đề “Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tô Lâm sẽ làm cho quan hệ Campuchia - Việt Nam càng thêm vững mạnh và gắn bó hơn”. Ảnh: TTXVN phát

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2, trong những ngày qua, nhiều cơ quan báo chí, truyền thông sở tại như Thông tấn xã Campuchia (AKP), “Koh Santepheap” (Đảo Hòa Bình), “Kampuchea Thmey Daily” (Nhật báo Campuchia Mới)… liên tục đăng phát nhiều bài viết đưa tin đậm nét về chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong một bản tin trước thềm chuyến thăm, AKP cho biết Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2 theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Theo lịch trình dự kiến, sau lễ đón chính thức cấp Nhà nước, Quốc vương Norodom Sihamoni sẽ tiếp kiến, hội kiến, chủ trì quốc yến chiêu đãi Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cung điện Hoàng gia. Bên cạnh đó, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk cũng tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bài viết trên nhật báo “Kampuchea Thmey Daily” đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Hãng thông tấn quốc gia Campuchia dẫn nguồn tin ngoại giao sở tại cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm ngày 6/2 tới đây, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm Cố Quốc vương - Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm còn có cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Nhật báo “Koh Santepheap” (Đảo Hòa bình) ngày 4/2/2026 đăng tải bài viết với tiêu đề “Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia”. Ảnh: TTXVN phát

Bình luận về sự kiện trọng đại sắp tới của đất nước Chùa Tháp, AKP nêu rõ: “Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục củng cố mối quan hệ nồng ấm giữa Campuchia và Việt Nam, thể hiện cam kết chung nhằm tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác cùng có lợi theo phương châm 'láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài' vì sự phát triển và thịnh vượng của hai quốc gia và nhân dân hai nước”.

Trong bài viết cùng chủ đề xuất bản ngày 4/2, tờ “Đảo Hòa Bình” cho biết Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967, đồng thời lưu ý chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tích cực, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Trong đó, hợp tác kênh Đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước trong bối cảnh hợp tác song phương thời gian qua tiếp tục phát triển ổn định, với sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ngày càng được thắt chặt.

Đi sâu phân tích quan hệ song phương giữa hai quốc gia láng giềng, truyền thông Campuchia cho biết hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh của nước kia.

Trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia và đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.

Trong khi đó, hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng trong quan hệ song phương với mức tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hai bên đang tích cực phối hợp để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD.

Theo “Koh Santephep”, trong lĩnh vực đầu tư, đến nay Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD. Qua đó, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản.

Về du lịch, trong năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,2 triệu lượt du khách tới Campuchia, dẫn đầu danh sách các nước có khách du lịch tới thăm xứ sở của kỳ quan Angkor Wat. Ở chiều ngược lại, du khách Campuchia chọn Việt Nam làm điểm đến du lịch cũng tăng đột biến trong năm ngoái, lên đến hơn 600.000 lượt người.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân hai nước được duy trì thường xuyên và có những đổi mới về hình thức.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong…, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Trong bài viết xuất bản cùng ngày, tờ “Kampuchea Thmey Daily” cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa Việt Nam và Campuchia.

Từ góc nhìn đó, truyền thông Campuchia nhấn mạnh: “Chuyến thăm thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển và lợi ích chiến lược lâu dài của mỗi nước”.

Cũng theo “Kampuchea Thmey Daily”, trong chuyến thăm Campuchia lần này, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), cũng như đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen.

Trong diễn biến liên quan, ngày 2/2, Ban Chấp hành Trung ương CPP công bố thông cáo báo chí cho biết chính đảng cầm quyền ở Campuchia sẽ đăng cai tổ chức ba hội nghị cấp cao diễn ra trong hai ngày 6 và 7/2. Ba hội nghị cấp cao này bao gồm: Hội nghị cấp cao song phương giữa Ban Thường vụ Trung ương CPP do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu; Hội nghị song phương giữa Ban Thường vụ Trung ương CPP do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith dẫn đầu; Hội nghị cấp cao ba bên giữa Người đứng đầu CPP, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, có sự tham dự của Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội và các quan chức cấp cao của đảng cầm quyền ở 3 quốc gia láng giềng.

Theo CPP, diễn ra trong hai ngày 6 và 7/2, ba hội nghị cấp cao nêu trên được tổ chức nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm vào ngày 6/2 và chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Khẳng định 3 cuộc gặp cấp cao được tổ chức trong những ngày tới nhằm thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề trong quan hệ giữa 3 đảng, thông cáo báo chí của CPP nhấn mạnh: “Trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, hòa bình và phát triển bền vững vì lợi ích của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ba nước, các cuộc gặp cũng sẽ góp phần xây dựng, bảo vệ hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới”./.