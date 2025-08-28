Truyền thông Campuchia ca ngợi tầm vóc lịch sử và tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp với Việt Nam

Bài viết trên nhật báo Kampuchea Thmey Daily dẫn lời giới phân tích tại Phnom Penh đánh giá cao tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đồng thời ca ngợi tình hữu nghị, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quốc gia láng giềng Việt Nam - Campuchia, cả trong quá khứ và hiện tại, thời chiến cũng như thời bình. Ảnh: chụp màn hình

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong bài viết xuất bản ngày 26/8, phiên bản điện tử của tờ Kampuchea Thmey Daily cho biết ngày 19/8 năm nay là dịp kỷ niệm tròn 80 năm thành công của Cách mạng tháng Tám. Sự kiện này đánh dấu cột mốc lịch sử đất nước Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đồng thời là sợi dây kết nối lịch sử với Lào và Campuchia, hai quốc gia nằm trên Bán đảo Đông Dương.

Bài viết nhận định, hành trình lịch sử quan hệ Campuchia-Việt Nam trải dài trong 8 thập kỷ qua tuy có nhiều thăng trầm nhưng ở thời điểm hiện tại, giới phân tích Phnom Penh cho rằng quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc, cùng với những cam kết của lãnh đạo hai nước trong việc không ngừng tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương.

Từ góc tiếp cận đó, cây bút chính luận Vann Sokunthea - tác giả bài viết - dẫn nhận định của giới phân tích chính trị sở tại cho rằng với khởi đầu của Cách mạng tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã vùng lên, thoát khỏi ách cai trị của thực dân và đế quốc, chuyển mình từ một đất nước nghèo nàn trở thành quốc gia độc lập, tiến tới thống nhất lãnh thổ và có nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, chính trị ổn định cho đến ngày nay.

Theo nhà phân tích địa chính trị Thong Mengdavid, cột mốc kỷ niệm 80 năm lập quốc của Việt Nam là sự kiện trọng đại, không chỉ tôn vinh khả năng tự cường phi thường của quốc gia láng giềng mà còn phản chiếu vai trò quan trọng của nước này trong công cuộc kiến tạo hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á.

Trên tinh thần đó, ông Thong Mengdavid nhấn mạnh sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Campuchia trong công cuộc lật đổ chế độ Khmer Đỏ vào năm 1979, cũng như tiếp tục hỗ trợ nước này trong việc tổ chức, đào tạo các nguồn lực cần thiết để bảo vệ, tái thiết và xây dựng đất nước đến hôm nay. Tuy nhiên, ngược dòng lịch sử ở thời điểm trước năm 1975, Campuchia cũng từng hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, không còn phân chia hai miền Nam, Bắc.