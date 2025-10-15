Truyền thông Algeria: Kinh nghiệm của Việt Nam về thu hút trí thức kiều bào cho phát triển bền vững

Bài viết "Algeria và kiều bào" trên Nhật báo Algeria El Watan số ra ngày 12/10/2025. Ảnh: Nguyễn An - PV TTXVN tại Algeria

Theo giới quan sát, thời gian gần đây Chính phủ Algeria đã tăng cường các sáng kiến nhằm kết nối với cộng đồng kiều bào sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Chính phủ nhấn mạnh vai trò của lực lượng trí thức, doanh nhân, nhà khoa học và chuyên gia người Algeria đang thành công ở nước ngoài và coi họ là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước.

Trong một bài viết đầu tuần này, báo El Watan cho rằng Việt Nam là một trong những điển hình tiêu biểu về việc khai thác hiệu quả nguồn lực cộng đồng ở nước ngoài. Với hơn 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam đã biến cộng đồng kiều bào trở thành “nguồn lực chiến lược” cho phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai chương trình “Mạng lưới Tài năng Việt Nam” (Talent Network Vietnam) để tạo cầu nối giữa các chuyên gia Việt kiều và doanh nghiệp trong nước. Chính sách này được xây dựng dựa trên cơ sở những khuyến khích cụ thể như ưu đãi thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hỗ trợ tái hòa nhập. Đây được đánh giá là bước đi thực chất, giúp Việt Nam thu hút chất xám và chuyển giao tri thức toàn cầu về phục vụ phát triển đất nước.

Theo báo El Watan, Việt Nam hiện đã thay đổi mạnh mẽ so với 20 năm trước. Cơ sở hạ tầng hiện đại, lực lượng trẻ năng động, môi trường đầu tư minh bạch, cùng định hướng chính sách cởi mở đã tạo điều kiện thuận lợi cho làn sóng kiều bào trở về đóng góp. Nhờ đó, Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài kỷ lục, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Intel và Foxconn.

Trước nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực chất lượng cao, Chính phủ Việt Nam tiếp tục chú trọng cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thông qua các hội nghị, diễn đàn và chương trình xúc tiến được tổ chức tại Pháp, Mỹ và Australia, thông điệp được nhấn mạnh là: “Hãy trở về – Việt Nam sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện tốt nhất”.

Các chuyên gia Algeria nhận định chính sách kiều bào của Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn chiến lược, chính sách thực tiễn và sự thấu hiểu tâm lý người xa xứ. Đây là kinh nghiệm quý để Algeria có thể tham khảo trong việc xây dựng hệ thống chính sách nhằm khuyến khích trí thức kiều bào tham gia phát triển đất nước.

Với hàng triệu người Algeria đang sinh sống ở nước ngoài, phần lớn là những người có trình độ cao và vẫn duy trì mối liên hệ mật thiết với quê hương, Algeria được cho là đang nắm trong tay nguồn lực to lớn. Để phát huy nguồn lực này, giới phân tích khuyến nghị chính phủ tập trung vào việc tạo dựng môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, đảm bảo minh bạch và ổn định chính sách.

Theo nhận định của báo El Watan, “Việt Nam đã chứng minh rằng sự phát triển bền vững không chỉ đo bằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mà còn ở khả năng thu hút kiều bào trở về đóng góp cho Tổ quốc”. Với tiềm năng hiện có, nếu áp dụng chính sách phù hợp, Algeria hoàn toàn có thể biến cộng đồng kiều bào thành một động lực quan trọng cho tiến trình phát triển kinh tế – xã hội của mình./.