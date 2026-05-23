Truyền cảm hứng để học sinh tích cực vận động mỗi ngày

Học sinh phường Tam Thanh, Kỳ Lừa tham dự ngày Olypic trẻ em. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Tham dự chương trình có các thầy, cô giáo cùng hơn 500 học sinh đến từ các trường Trung học Cơ sở các phường: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh và Kỳ Lừa.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày thành lập Ủy ban Olympic Quốc tế (23/6/1894 - 23/6/2026); đồng thời hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tiếp tục lan tỏa tinh thần Olympic với phương châm "Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn - Cùng nhau".

Đại biểu và các em học sinh chuẩn bị xuất phát chạy cự ly 1km. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Ngày Olympic trẻ em được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như thi tìm hiểu về truyền thống Olympic Việt Nam, chạy quãng đường dài 1km… thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục những giá trị cao đẹp của phong trào Olympic quốc tế; khuyến khích thế hệ trẻ tích cực rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, năng động và đoàn kết.

Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, đặc biệt là thể thao học đường và phong trào thể thao quần chúng. Nhiều hoạt động thể thao dành cho thanh, thiếu nhi được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Mỗi bước chạy không chỉ thể hiện tinh thần khỏe để học tập, khỏe để vui chơi, khỏe để xây dựng quê hương, mà còn là thông điệp tích cực về một thế hệ trẻ năng động, đoàn kết, tự tin và đầy khát vọng.

Những bước chạy đầu tiên của các em học sinh sau khi xuất phát. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Ngày Olympic trẻ em năm 2026 truyền cảm hứng để học sinh thêm yêu thể thao, tích cực vận động mỗi ngày, rèn luyện ý chí, tinh thần vượt khó, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Đây cũng là dịp để giáo dục các em duy trì thói quen tập luyện thể thao thường xuyên; biết sống tích cực, nhân ái, đoàn kết; cùng nhau xây dựng môi trường học đường văn minh, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng thể thao, nâng cao tầm vóc, thể lực con người Việt Nam trong giai đoạn mới../.