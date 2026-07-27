Truy tặng danh hiệu, mãi mãi khắc ghi công ơn của các Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các Mẹ. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Các Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gồm: Nguyễn Thị Chuyên (xã Tuy An Bắc), Nguyễn Thị Dẫm (xã Tuy An Bắc), Cao Thị Mỹ (phường Phú Yên), Nguyễn Thị Cảo (xã Hòa Mỹ), Trần Thị Mùa (xã Hòa Mỹ), Lê Thị Bảy (xã Xuân Phước), Nguyễn Thị Tợ (xã Tuy An Tây). Tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao danh hiệu này cho thân nhân các Mẹ.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhì cho 17 cá nhân và Huân chương Lao động hạng Ba cho 47 cá nhân.



Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Việc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho các Mẹ thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta mãi mãi khắc ghi công lao của các Mẹ. Sự hy sinh của các Mẹ và gia đình người có công sẽ mãi là một phần thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Dẫu các Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng hôm nay đã đi xa, nhưng công lao của các Mẹ sẽ luôn sống mãi cùng non sông, đất nước và sẽ mãi được ghi nhớ, khắc ghi trong lịch sử dân tộc.



Các phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với quá trình phấn đấu bền bỉ, tận tụy, trách nhiệm của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ địa phương. Các cá nhân được khen thưởng dù công tác ở lĩnh vực nào đều góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước. Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, kinh nghiệm, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cống hiến của các cá nhân được trao tặng Huân chương sẽ tiếp tục là nguồn động viên quý báu để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thế hệ trẻ của tỉnh noi theo.

Tính đến năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk có 3.008 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 41 Mẹ còn sống. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các Mẹ bằng những hoạt động, việc làm thiết thực. Những hành động cụ thể, thiết thực ấy góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tiếp tục bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay./.