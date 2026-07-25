Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân chương Kháng chiến cho các liệt sĩ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải trao tặng Huân chương Kháng chiến cho thân nhân các liệt sĩ được truy tặng. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Chủ tịch nước truy tặng, gồm: Mẹ Nguyễn Thị Hàng (xã Khánh Bình), Mẹ Định Thị Lẹ (xã Nguyễn Việt Khái), Mẹ Nguyễn Thị Mười (xã Khánh An) và Mẹ Phan Thị Hiền (phường Vĩnh Trạch). Đây là sự ghi nhận đối với những hy sinh, mất mát to lớn của các Mẹ, trong đó, hai Mẹ có chồng và con là liệt sĩ; hai Mẹ có hai con là liệt sĩ.



Dịp này, Huân chương Kháng chiến cũng được truy tặng cho 8 liệt sĩ gồm: liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng và liệt sĩ Võ Văn An (cùng quê xã An Trạch); liệt sĩ Nguyễn Văn Quới (xã Hòa Bình); liệt sĩ Nguyễn Chí Dũng (xã Tân Thuận), liệt sĩ Nguyễn Văn Việt (phường Giá Rai); liệt sĩ Trần Minh Đức (xã Quách Phẩm); liệt sĩ Nguyễn Văn Năm (phường Lý Văn Lâm) và liệt sĩ Trần Văn Tảo (xã Phú Tân).

Việc tổ chức truy tặng nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã có công với cách mạng và gia đình có công với đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh, mảnh đất Cà Mau - nơi tận cùng cực Nam của Tổ quốc luôn tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên cường và bất khuất. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Cà Mau và trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Mỗi tấm Huân chương Kháng chiến, mỗi danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" được truy tặng hôm nay là sự ghi nhận, tôn vinh vô cùng thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vô giá ấy. Sự hy sinh của các Mẹ, các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc, làm nên hình hài Tổ quốc hôm nay.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt hơn các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công, thân nhân người có công; tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, tuyệt đối không để gia đình chính sách nào thiếu thốn hoặc không được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Nhất là đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống, nhà ở, sức khỏe cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để các cháu thiếu niên, thanh niên Cà Mau luôn ghi nhớ lịch sử, tự hào về quê hương, từ đó nỗ lực học tập, lao động, cống hiến sức trẻ xây dựng Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh./.