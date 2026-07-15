Truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập





Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố nhấn mạnh, việc tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ không chỉ thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, mà còn tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim đối với các thế hệ hôm nay.

Sau nhiều năm và qua quá trình khảo sát, tìm kiếm tại hang Đá Sập, lực lượng chức năng đã đưa 5 hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội. Dù đến nay chưa xác định được đầy đủ danh tính, quê quán của các liệt sĩ, nhưng từ hôm nay các anh được yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha trong sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đáng chú ý, cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật như: lược, lọ dầu gió, ca ăn cơm, bình tông, dép cao su, võng, tăng và các vật dụng chiến đấu. Trong số 5 hài cốt được quy tập lần này có 1 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, mở ra hi vọng xác định danh tính liệt sĩ, giúp các anh sớm trở về với gia đình.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, từ năm 2002 đến đầu tháng 7/2026, Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập hơn 200 hài cốt liệt sĩ hi sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn./.