Truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Campuchia

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự buổi lễ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Quân khu 5; tỉnh Gia Lai; đại diện các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và thân nhân liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thắp hương tri ân ác liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia. Sau lễ truy điệu, các đại biểu và thân nhân liệt sĩ đã thực hiện nghi thức di quan, an táng 18 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, an nghỉ trong lòng đất mẹ sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi đất bạn. Buổi lễ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, trong những năm tháng kháng chiến và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Sau nhiều năm kiên trì tìm kiếm, với sự phối hợp, hỗ trợ của Chính phủ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K52, đến nay đã có 1.531 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được tìm kiếm, quy tập về nước.



Mùa khô 2025-2026, Đội K52 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên phạm vi 808 làng của 23 huyện, thành phố thuộc ba tỉnh Đông Bắc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear. Trong điều kiện nguồn thông tin ngày càng hạn chế, nhiều nhân chứng tuổi cao hoặc đã qua đời, địa hình thay đổi qua thời gian, tình hình an ninh tại một số khu vực còn phức tạp, Đội K52 vẫn vượt qua khó khăn tổ chức khảo sát, xác minh tại 21 địa điểm của 17 huyện, thành phố. Kết quả, đơn vị đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, trong đó tỉnh Ratanakiri được 8 hài cốt, tỉnh Stung Treng được 7 hài cốt và tỉnh Preah Vihear 3 hài cốt.