Truy điệu, an táng 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7; đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Trong tiếng nhạc trầm hùng và không khí thiêng liêng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức an táng 158 hài cốt liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc, được cán bộ, chiến sĩ Đội K71 và K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) tìm kiếm, cất bốc, hồi hương từ các tỉnh Battambang, Pailin, Siem Reap, Oddar Meanchey… của Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa bày tỏ lòng thành kính, niềm tiếc thương sâu sắc và sự tri ân vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ. Ông nêu rõ, hơn 40 năm trước, đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, sát cánh, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, giúp nước bạn hồi sinh và xây dựng lại đất nước. Các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế cao cả và tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết (phải, hàng trước) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Trong lời tiễn biệt nghẹn ngào, ông Phạm Tấn Hòa xúc động nhắc lại quãng thời gian dài các liệt sĩ nằm lại nơi đất bạn, giữa những cánh rừng sâu, núi thẳm – nơi từng là chiến trường khốc liệt. Hôm nay, các anh đã trở về với đất mẹ, trở về trong vòng tay ấm áp của đồng bào, trong sự biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quê hương mãi là nơi yên nghỉ bình yên, vĩnh hằng của các anh hùng, liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Quân khu 7, chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ nhiều năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh). Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026), vượt qua địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và cả nguy cơ bom mìn còn sót lại, cán bộ, chiến sĩ các đội chuyên trách đã không quản gian khó, kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng dấu tích chiến trường để tìm đồng đội. Sau gần 2 tháng nỗ lực, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm kiếm được trong giai đoạn XXV lên 322 hài cốt. Tính đến nay, Tây Ninh đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 8.994 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 282 hài cốt xác định được danh tính, quê quán.

Trước đó, chiều 12/5, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ đón hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước, trong sự chào đón thành kính của đồng chí, đồng đội và nhân dân./.