Trường liên cấp vùng biên giới: Từng bước hoàn thiện điều kiện học tập cho học sinh

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Sơn được đầu tư với tổng kinh phí hơn 278 tỷ đồng. Theo thiết kế, trường có 38 lớp học với 1.340 học sinh. Các khối chức năng như: Phòng học bộ môn, khối hiệu bộ, khu nội trú học sinh và giáo viên, bếp ăn, nhà đa năng, thư viện, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và khu vườn trải nghiệm.

Với người dân xã biên giới Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng) hình ảnh công trường sáng đèn đến đêm muộn trong thời gian qua không chỉ phản ánh sự khẩn trương của đơn vị thi công mà còn mang đến nhiều kỳ vọng về diện mạo mới cho giáo dục địa phương. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Được triển khai trong bối cảnh xã Hùng Sơn đang từng bước hoàn thiện hệ thống sau sắp xếp địa giới hành chính, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp được xem là một trong những hạng mục hạ tầng có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng yêu cầu học tập ngày càng cao của học sinh khu vực miền núi. Vì vậy, tiến độ thi công luôn được các đơn vị liên quan theo dõi sát sao, nhất là trong giai đoạn nhiều hạng mục bước vào thời điểm tăng tốc.

Ghi nhận tại công trường cho thấy, khi ca làm ban ngày kết thúc, không khí lao động vẫn tiếp tục duy trì khẩn trương dưới ánh đèn điện. Các mũi thi công được phân chia từng phần việc cụ thể như gia công cốt thép, lắp dựng cốp pha, đổ bê tông, xử lý nền và hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật liên quan. Tiếng máy móc, trao đổi công việc và nhịp vận chuyển vật tư nối tiếp nhau đến tận đêm khuya, tạo nên không khí làm việc khẩn trương nhưng nền nếp, có tổ chức.

Thượng tá Trần Quốc Cương, Phó Chỉ huy trưởng công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Sơn chia sẻ, quá trình triển khai thi công, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 17 (thuộc Binh đoàn 12) gặp không ít trở ngại, đặc biệt là ở khâu vận chuyển vật tư. Trước khó khăn đó, đơn vị đã chủ động, linh hoạt bố trí phương tiện, thiết bị dọc toàn tuyến nhằm bảo đảm việc vận chuyển được thông suốt, kịp thời phục vụ thi công. Đồng thời trên công trường, lực lượng thi công duy trì nhịp độ làm việc “3 ca 4 kíp” liên tục để bù lại phần khối lượng bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa gió trước đó.

Hiện nay, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và người lao động trên công trường đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua “60 ngày đêm lao động thi đua quyết thắng”, được phát động từ ngày 20/3/2026. Đợt thi đua hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2026).

Ở khu vực thi công phần thân công trình, công nhân liên tục phối hợp lắp dựng, gia cố kết cấu và vận chuyển vật liệu. Trong khi đó, tại các hạng mục phụ trợ, nhiều nhóm khác tranh thủ hoàn thiện nền, hệ thống thoát nước và các phần việc chuẩn bị cho giai đoạn thi công tiếp theo. Dưới ánh sáng của hệ thống đèn công trường, từng dãy phòng học, khoảng sân và hạ tầng phụ trợ dần hiện rõ hình hài sau mỗi ngày, mỗi đêm lao động liên tục.

Theo ông Nguyễn An, Bí thư Đảng Ủy xã Hùng Sơn, Trường Phổ thông nội trú liên cấp là công trình được địa phương và người dân đặc biệt quan tâm, bởi đây không chỉ là nơi học tập của học sinh mà còn là hạ tầng dân sinh có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của xã. Việc công trình được đẩy nhanh tiến độ trong thời điểm hiện nay thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị thi công cũng như quyết tâm của địa phương trong việc từng bước hoàn thiện điều kiện học tập cho con em trên địa bàn.

“Xã Hùng Sơn kỳ vọng khi công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dạy và học, giúp học sinh có môi trường học tập ổn định, khang trang, an toàn hơn. Đây cũng là một trong những công trình góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực miền núi, đáp ứng mong mỏi của đông đảo phụ huynh và nhân dân địa phương”, ông Nguyễn An cho biết thêm.

Đối với người dân xã Hùng Sơn, hình ảnh công trường sáng đèn đến đêm muộn trong thời gian qua không chỉ phản ánh sự khẩn trương của đơn vị thi công mà còn mang đến nhiều kỳ vọng về diện mạo mới cho giáo dục địa phương. Chị Alăng Nghè (xã Hùng Sơn) chia sẻ, địa phương có thêm một ngôi trường được đầu tư bài bản sẽ giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn và phụ huynh yên tâm cho con em đến trường để học tập.

Từ một khu đất đang trong quá trình xây dựng, từng hạng mục của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Hùng Sơn đang dần được hoàn thiện bằng những ca làm việc kéo dài đến khuya. Sự khẩn trương trên công trường lúc này không chỉ là yêu cầu về tiến độ, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và sự đồng lòng của các lực lượng tham gia thi công, góp phần hiện thực hóa mong mỏi về một môi trường học tập khang trang, ổn định, lâu dài cho học sinh vùng cao thành phố Đà Nẵng./.

