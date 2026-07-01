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Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được trao giải Xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026

Lễ trao “Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ III”; Công diễn và tổng kết trao giải “Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026” đã được tổ chức tối 21/7, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
  Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN  
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân cho biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức chùm các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập là dịp nhìn lại quá khứ để trân trọng và phát huy hơn nữa những giá trị tốt đẹp; đồng thời cũng là thời điểm để xác định hướng đi mới, cách làm mới trong bối cảnh đất nước có những bước chuyển biến mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên mới.
Việc biểu dương các cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc và công diễn những tác phẩm có chất lượng cao tham gia Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026 thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng cán bộ công đoàn đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu đặt ra; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, trường học là tạo môi trường lao động văn hóa, văn minh, dân chủ, tạo động lực truyền cảm hứng để thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
  Tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026 được công diễn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN  

Những năm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam thường xuyên có những giải pháp động viên, thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng của các thủ lĩnh công đoàn và định kỳ ghi nhận, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó. Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam là một trong những sáng kiến của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, định kỳ 5 năm 2 lần, được trao cho những cán bộ công đoàn có nhiều tâm huyết, sáng tạo trong các hoạt động ở cơ sở, đóng góp lớn vào sự nghiệp đổi mới của đất nước nói chung và công cuộc đổi mới của tổ chức công đoàn nói riêng.
Nhân dịp này, Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ III đã được trao cho 15 cán bộ xuất sắc tiêu biểu, có sáng kiến, giải pháp đổi mới, đột phá mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa trong hoạt động công đoàn.
Với Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc, đây là sáng kiến của tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục đã được triển khai hơn 30 năm qua. Năm nay là lần thứ 6 Liên hoan được tổ chức với hình thức hoàn toàn mới, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng đoàn viên, tận dụng các tiềm năng chuyển đổi số và kích hoạt năng lực sáng tạo trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Tại buổi lễ, từ hơn 300 tác phẩm dưới dạng MV ca nhạc gửi về tham dự Liên hoan Tiếng hát Giáo viên toàn quốc lần thứ VI – năm 2026, Ban Tổ chức đã chấm chọn và trao giải Nhất cho 7 tác phẩm (8 triệu đồng/giải cùng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam); giải Nhì cho 12 tác phẩm (6 triệu đồng/giải); giải Ba (5 triệu đồng/giải) cho 16 tác phẩm và 33 tác phẩm giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).
  Công diễn tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN  
Đặc biệt, Ban Tổ chức đã quyết định trao tặng 1 giải Xuất sắc cho tác phẩm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Giải thưởng bao gồm 10 triệu đồng tiền mặt, Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và phần quà của các nhà tài trợ.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao giải “Sáng tác triển vọng” cho tác phẩm “Gieo chữ lên vùng cao”, sáng tác tự biên của thầy giáo Hà Mười - Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở An Bình, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ; giải “Tác phẩm truyền cảm hứng” có lượt xem nhiều nhất trên nền tảng số của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho tác phẩm “Dấu chân phía trước” của Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 3, tỉnh Nghệ An./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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