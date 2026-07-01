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Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được trao giải Xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026
Việc biểu dương các cán bộ công đoàn tiêu biểu xuất sắc và công diễn những tác phẩm có chất lượng cao tham gia Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc năm 2026 thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng cán bộ công đoàn đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu đặt ra; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, trường học là tạo môi trường lao động văn hóa, văn minh, dân chủ, tạo động lực truyền cảm hứng để thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ III đã được trao cho 15 cán bộ xuất sắc tiêu biểu, có sáng kiến, giải pháp đổi mới, đột phá mang lại hiệu quả cao và có sức lan tỏa trong hoạt động công đoàn.
Với Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc, đây là sáng kiến của tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục đã được triển khai hơn 30 năm qua. Năm nay là lần thứ 6 Liên hoan được tổ chức với hình thức hoàn toàn mới, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng đoàn viên, tận dụng các tiềm năng chuyển đổi số và kích hoạt năng lực sáng tạo trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Tại buổi lễ, từ hơn 300 tác phẩm dưới dạng MV ca nhạc gửi về tham dự Liên hoan Tiếng hát Giáo viên toàn quốc lần thứ VI – năm 2026, Ban Tổ chức đã chấm chọn và trao giải Nhất cho 7 tác phẩm (8 triệu đồng/giải cùng Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam); giải Nhì cho 12 tác phẩm (6 triệu đồng/giải); giải Ba (5 triệu đồng/giải) cho 16 tác phẩm và 33 tác phẩm giải Khuyến khích (2 triệu đồng/giải).
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao giải “Sáng tác triển vọng” cho tác phẩm “Gieo chữ lên vùng cao”, sáng tác tự biên của thầy giáo Hà Mười - Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở An Bình, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ; giải “Tác phẩm truyền cảm hứng” có lượt xem nhiều nhất trên nền tảng số của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho tác phẩm “Dấu chân phía trước” của Trường Trung học Phổ thông Diễn Châu 3, tỉnh Nghệ An./.