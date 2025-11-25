Trường Đại học Gia Định (GDU) huy động hơn 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng thiên tai





Tính đến sáng 24/11, các trận mưa lũ liên tiếp đã khiến 91 người thiệt mạng, 11 người vẫn đang mất tích, đồng thời gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 13.000 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên (Theo Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai). Trước những thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra tại miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Gia Định (GDU) đã phát động “Tuần lễ hướng về miền Trung và Tây Nguyên ruột thịt” diễn ra từ ngày 25/11 - 27/11/2025.

Ngay trong ngày đầu phát động, GDU đã huy động hơn 1 tỷ đồng thông qua sự chung tay quyên góp của toàn Trường. Được biết, số tiền vẫn đang tiếp tục tăng lên và sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông GDU để đảm bảo tính công khai, minh bạch.



Song song, Nhà trường còn khẩn trương tiến hành khảo sát thông tin các sinh viên đang học tập tại GDU, có bố mẹ hoặc người nuôi dưỡng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lũ vừa qua, nhằm nắm bắt kịp thời và có phương án hỗ trợ phù hợp.

Sinh viên GDU tích cực hưởng ứng Tuần lễ hướng về miền Trung và Tây Nguyên ruột thịt.

NGƯT.PGS.TS Thái Bá Cần - Hiệu trưởng GDU bày tỏ sự đồng cảm: “Vừa qua, bão và lũ lụt đã gây ra những thiệt hại lớn cho đồng bào nói chung và các gia đình sinh viên GDU nói riêng. Để chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, Nhà trường quyết định phát động tuần lễ hướng về miền Trung - Tây Nguyên ruột thịt. Mong rằng chương trình sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, để phần nào giảm bớt nỗi đau - sự mất mát và giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

NGƯT.PGS.TS Thái Bá Cần - Hiệu trưởng GDU bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát của đồng bào miền Trung và Tây Nguyên.

“Tuần lễ hướng về miền Trung - Tây Nguyên ruột thịt” của GDU diễn ra trong thời điểm các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khắc phục hậu quả, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường. Việc Nhà trường chủ động tổ chức hoạt động thiện nguyện lần này cũng phần nào cho thấy vai trò của môi trường giáo dục không chỉ dừng lại việc ở đào tạo, mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ.

Đông đảo giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên GDU chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng do thiên tai.

Hành động nhanh chóng và đầy tính nhân văn của GDU cũng là điểm nhấn trong bức tranh chung của toàn xã hội khi nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên. Trong lúc khó khăn, mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tạo nên nguồn động lực để người dân nơi tuyến đầu thiên tai sớm ổn định cuộc sống.



Theo kế hoạch, “Tuần lễ hướng về miền Trung & Tây Nguyên ruột thịt” sẽ kéo dài đến hết ngày 27/11/2025. Trong thời gian này, Nhà trường tiếp tục kêu gọi mọi đóng góp, không chỉ từ giảng viên, cán bộ, nhân viên, mà còn từ sinh viên và các đối tác, nhằm đảm bảo mọi hỗ trợ được gửi đến kịp thời, đến đúng nơi cần thiết.

Mỗi đóng góp dù lớn hay nhỏ cũng góp phần giúp đồng bào miền Trung - Tây Nguyên vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả sau lũ.