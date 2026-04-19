Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (24/4/1976 - 24/4/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Lê Hồng Anh; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo Bộ Công an; các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; khách quốc tế; cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Nhà hiệu bộ tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, xuất sắc của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ tiền thân là Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân II, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Đến nay, Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 165.000 học viên; trong đó có hàng chục nghìn cán bộ trình độ đại học, sau đại học; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng hơn 1.000 cán bộ cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Cùng với công tác đào tạo, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã triển khai hơn 4.000 đề tài, chuyên đề khoa học các cấp, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao về trình độ, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, Nhà trường đã huy động hàng nghìn cán bộ, học viên tham gia tuyến đầu; chuyển đổi cơ sở thành khu điều trị với gần 1.000 giường bệnh, góp phần cùng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát dịch bệnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang trực tiếp trao danh hiệu, gắn huy hiệu Anh hùng lên Công an kỳ của Nhà trường.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo gắn với thực tiễn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng mô hình đại học thông minh; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, tư duy hiện đại; mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, nhân văn.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn chia sẻ, đây phần thưởng là động lực to lớn để tập thể cán bộ, giảng viên, học viên tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, học viên kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng định vinh quang gắn liền với trách nhiệm, lãnh đạo Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, tiếp tục xây dựng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh; giữ vững vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín, đầu mối hợp tác quốc tế của Bộ Công an; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, thay mặt Nhà trường, Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các đại biểu đã quan tâm, dự lễ.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động như duyệt đội ngũ; biểu diễn võ thuật, quân sự; chương trình văn nghệ chào mừng và khánh thành công trình nhà hiệu bộ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (24/4/1976 - 24/4/2026).

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào về chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển và quyết tâm của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.