Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, làm việc và tặng quà Tết tại Tuyên Quang

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Binh đoàn 20 (Bộ Quốc phòng). Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Binh đoàn 20 (Bộ Quốc phòng).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và an khang. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi diện mạo của vùng đất chiến khu xưa; ghi nhận và biểu dương những thành tựu nổi bật mà Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2025. Mặc dù phải đối mặt nhiều thách thức nhưng tỉnh vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, làm tốt công tác bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, riêng có của địa phương, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, tỉnh đã làm tốt công tác an sinh, xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng quà Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Nhấn mạnh nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời lưu ý, việc rà soát, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bầu cử; tập huấn kỹ lưỡng cho các tổ bầu cử; chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị, Tuyên Quang tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là khu vực biên giới; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, năm 2025, tỉnh nỗ lực đạt mức tăng trưởng 8,01%, quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, thu ngân sách đạt trên 6.970 tỷ đồng, đón hơn 3,9 triệu khách du lịch…

Những kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để Tuyên Quang phấn đấu thực hiện thắng lợi 32 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,17%. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết tặng quà Tết cho hộ khó khă, hộ nghèo phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường - TTXVN



Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ mục tiêu xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững đất nước, nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào vùng khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết.



Cùng với chuẩn bị để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, tỉnh chủ động các phương án, ngay sau Tết nhanh chóng trở lại nhịp độ làm việc bình thường, tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất, học tập và công tác ngay những ngày đầu năm mới.



Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao 1.100 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Tuyên Quang; trong đó có 500 suất cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Minh Xuân. Binh đoàn 20 (Bộ Quốc phòng) trao tặng 500 suất quà, trị giá 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Minh Xuân. *Sáng cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thăm và trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Minh Xuân.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang./.