Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc Tết Quân khu 2

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Quân khu 2. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều biến động sâu sắc của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị đang triển khai cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Lực lượng vũ trang, trong đó có Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ động sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân đội và các Quân khu đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đạt được sớm hơn 5 năm so với kế hoạch đề ra. Trên 90% cán bộ có trình độ đại học và sau đại học; công tác nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng và khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị hiện đại đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.

Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của Quân khu 2 trong phối hợp với các địa phương, tham mưu với Đảng, Nhà nước triển khai tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, từ 9 tỉnh còn 5 tỉnh trên địa bàn, các phương án tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và kế hoạch tác chiến đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tin tưởng lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững truyền thống của quân khu “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng”, chủ động đi trước một bước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Làm việc tại Phú Thọ, đồng chí Trịnh Văn Quyết khẳng định tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ Thủ đô. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tỉnh đã cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đại hội XIV của Đảng bằng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện mới.

Tư lệnh Quân khu 2 Trần Văn Bắc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 cho biết, năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Năm 2026, các đơn vị đang tích cực chuẩn bị tuyển quân, ra quân huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.