Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, chúc mừng nguyên Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm đồng chí Đinh Thế Huynh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết hỏi thăm sức khỏe ông Đinh Thế Huynh và gia đình; chúc ông Đinh Thế Huynh luôn mạnh khỏe, tiếp tục dõi theo, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại, đồng thời gửi lời thăm hỏi tới tập thể cán bộ, nhân viên làm công tác tuyên giáo, dân vận và bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, đất nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng.



Cũng tại buổi thăm hỏi, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thông tin khái quát với ông Đinh Thế Huynh về một số nội dung trong công tác tuyên giáo và dân vận thời gian qua. Đồng thời, Trưởng ban Trịnh Văn Quyết đề cập đến định hướng đổi mới báo chí và chia sẻ, báo chí cần chuyển mạnh từ “đưa tin” sang “bình luận, phân tích”; không chỉ phản ánh sự kiện mà còn cần làm rõ bản chất, tác động của các vấn đề, góp phần nâng cao chất lượng định hướng dư luận xã hội.



Nhấn mạnh công tác tuyên giáo đang đứng trước nhiều thách thức trong kỷ nguyên số, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định công tác này cần đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với không gian số.



Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng ông Đinh Thế Huynh cũng đã trao đổi về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh mới; đồng thời chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy. Đáng chú ý, việc sáp nhập các lĩnh vực: Tư tưởng, văn hóa, khoa giáo… vào một đầu mối thống nhất đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo đang đòi hỏi sự nhạy bén, bản lĩnh và trách nhiệm lớn hơn nữa trước những áp lực, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay của đất nước./.