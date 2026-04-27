Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng quà tại Huế

Chia sẻ niềm xúc động khi đến thăm và tặng quà người dân phường Mỹ Thượng, Trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết, biết bao Mẹ Việt Nam anh hùng đã lặng thầm gánh chịu nỗi đau mất mát, bao người con ưu tú của Huế đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Huế ngày nay đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - thành phố di sản đầu tiên của cả nước, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gửi lời chúc các Mẹ Việt Nam Anh hùng luôn mạnh khỏe, trường thọ, an vui bên con cháu; tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Huế trở thành đô thị di sản thông minh, giàu bản sắc.



Sau khi lắng nghe thông tin về công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách ưu đãi người có công; không để sót, không để lọt bất kỳ trường hợp nào; đặc biệt quan tâm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, người có công cao tuổi; phấn đấu để mọi gia đình chính sách trên địa bàn đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư. Sự quan tâm ấy phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, chứ không chỉ trong những ngày lễ, ngày kỷ niệm.

Dịp này, Trưởng ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và lãnh đạo thành phố Huế đã trao quà tặng 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 100 công nhân, người lao động trên địa bàn phường Mỹ Thượng cũng như thành phố Huế.

Cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm hỏi và tặng quà nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm, cùng hai gia đình chính sách tiêu biểu đang sinh sống tại phường Vỹ Dạ: gia đình bà Phan Thị Tịnh (sinh năm 1940, vợ liệt sĩ) và gia đình thương binh 4/4 Lê Thoàn (sinh năm 1942, từng bị tù đày tại Côn Đảo)./.