Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết: Hợp tác vì lợi ích thiết thực cho nhân dân Việt Nam-Cuba

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhiệt liệt chào mừng Đại sứ và các thành viên trong đoàn; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Đồng chí nhấn mạnh, quan hệ hai nước được hình thành, tôi luyện qua những năm tháng đấu tranh cách mạng gian khổ, anh dũng, đồng thời tiếp tục được củng cố, phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, qua đó trở thành hình mẫu tiêu biểu, hiếm có trong quan hệ quốc tế đương đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào về mối quan hệ thủy chung, son sắt với Cuba; đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba kế thừa, phát huy những giá trị di sản và thành tựu hợp tác to lớn đã đạt được; không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng hợp tác, mức độ tin cậy chính trị và tình cảm gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc.

Nhắc lại nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một luôn đoàn kết, sát cánh cùng Cuba anh em; sẵn sàng làm hết sức trong khả năng của mình để hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn, thách thức. Việt Nam đang tích cực triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực với Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo, góp phần tăng cường năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và an ninh năng lượng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng cho biết, Đảng và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát tình hình Cuba, chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội cũng như những vấn đề liên quan đến ổn định chính trị - an ninh mà Cuba đang phải đối mặt. Bày tỏ tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cách mạng kiên cường của nhân dân Cuba, đồng chí khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, Cuba nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Việt Nam mong muốn và quyết tâm cùng Cuba triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác, bảo đảm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, góp phần củng cố hơn nữa nền tảng quan hệ song phương.

Để tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Cuba phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có. Đồng thời, hai bên cần tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam với Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ký tháng 8/2023; chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa hai Đảng, qua đó tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và định hướng tư tưởng.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Văn Quyết đã dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đại sứ bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư; khẳng định Cuba luôn tự hào về sự phát triển của Việt Nam, cũng như sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam thời gian qua.

Đại sứ cho biết Cuba luôn coi Việt Nam là hình mẫu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời thông tin khái quát về tình hình Cuba thời gian gần đây, nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong việc vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển đất nước.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, trong suốt thời gian qua, Cuba luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, kịp thời và hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cả về vật chất lẫn tinh thần. Những tình cảm đoàn kết, hữu nghị trong sáng và sự hỗ trợ chí tình của Việt Nam sẽ luôn được nhân dân Cuba trân trọng, ghi nhớ. Đại sứ đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Cuba trong các chương trình hợp tác phát triển nông nghiệp, qua đó góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực của Cuba./.