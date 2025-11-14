Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết hội đàm với Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết hội đàm với Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thứ Lỗi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại hội đàm, đồng chí Trịnh Văn Quyết hoan nghênh đồng chí Lý Thư Lỗi dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam và đánh giá cao thành công Hội thảo Lý luận lần thứ 20 giữa hai Đảng; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đối với quan hệ Việt - Trung. Chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc thời gian qua, đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng, Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XX đề ra; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Đồng chí Lý Thư Lỗi bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; chúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thắng lợi, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Trịnh Văn Quyết vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Lý Thư Lỗi khẳng định sẵn sàng cùng đồng chí Trịnh Văn Quyết, cũng như Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam củng cố quan hệ công tác tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Trung - Việt không ngừng phát triển.