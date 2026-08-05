Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Gia Lai

Đây là Ngày hội điểm cấp tỉnh năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn văn nghệ, trình chiếu phóng sự về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, biểu diễn tiểu phẩm sân khấu, biểu dương các điển hình tiên tiến, trao thưởng, tặng quà gia đình chính sách và ra mắt mô hình "Tiếng loa an ninh".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng cao. An ninh Tổ quốc phải được giữ từ sớm, từ xa, nhưng trước hết phải được giữ từ gốc. Gốc đó chính là lòng dân, là từng thôn, làng, tổ dân phố và mỗi gia đình. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, nhưng nhân dân mới thực sự là chủ thể, trung tâm của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Gia Lai và phường Hoài Nhơn Bắc tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các nghị quyết của Đảng phải được quán triệt đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần quan điểm "cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân"; thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ và lan tỏa tinh thần đó đến từng người dân.

Địa phương tiếp tục xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Phong trào phải xuất phát từ lợi ích thiết thực của nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Trong công tác tuyên truyền, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp và trường học... Tỉnh Gia Lai nghiên cứu lựa chọn Hoài Nhơn Bắc là địa bàn thí điểm xây dựng mô hình "phường xã hội chủ nghĩa" trên nền tảng kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển hài hòa; triển khai từng bước, chắc chắn, có hiệu quả và có sản phẩm cụ thể để tổng kết, nhân rộng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoài Nhơn Bắc Trần Hữu Thảo trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; đồng thời phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, phát triển; phấn đấu đưa Hoài Nhơn Bắc trở thành "phường không ma túy" vào năm 2027.

Tại Ngày hội, Ban tổ chức đã ra mắt mô hình "Tiếng loa an ninh" - giải pháp mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tặng quà cho tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc cùng nhiều gia đình chính sách và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Bộ Công an đã trao Bằng khen cho tập thể và cán bộ phường Hoài Nhơn Bắc cùng cá nhân ông Nguyễn Văn Hóa (Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc) do có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh Gia Lai và UBND phường Hoài Nhơn Bắc đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự./.