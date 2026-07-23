Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Hagiuda Koichi

Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực; nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vào tháng 5/2026 vừa qua đã tạo động lực mạnh mẽ để góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp Quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Hagiuda Koichi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thông tin về tình hình trong nước, đồng chí Trưởng ban cho biết kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% và 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt tới 8,18% (mức cao nhất kể từ năm 2011), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; thu hút FDI là điểm sáng thể hiện được niềm tin của các nhà đầu tư tại Việt Nam; Việt Nam đang quyết liệt đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn nền hành chính thông qua việc sơ kết 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.



Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả, bền vững của Nhật Bản thông qua nguồn vốn ODA và FDI chất lượng cao, đặc biệt là sự đồng hành của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho gần 500 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Nhật Bản cùng quan tâm, chia sẻ những bài học thực tiễn về mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng như cơ chế phân cấp, phân quyền để Việt Nam nghiên cứu, tham khảo trong quá trình hoàn thiện thể chế.



Bày tỏ vui mừng khi thăm lại Việt Nam sau 3 năm, Quyền Tổng Thư ký Hagiuda Koichi chúc mừng việc đồng chí Nguyễn Duy Ngọc được cử đảm nhiệm vị trí Trưởng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Khẳng định tiếp theo chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới giữa hai nước, Đảng LDP mong muốn chuyến thăm lần này của Ban Lãnh đạo Đảng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như tăng cường hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước.