Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm, tặng quà tại thành phố Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc thăm, tặng quà gia đình Mẹ VNAH Huỳnh Thị Lành, 94 tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng, có chồng là Anh hùng LLVTND Nguyễn Hữu Cầu, có 2 con là Liệt sĩ; ngụ tại phường An Bình.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lành, 94 tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng, ngụ khu vực 4, phường An Bình, có chồng là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hữu Cầu, có 2 con là liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Xã Hội, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 ở khu vực 5, phường Bình Thủy; thăm, tặng quà cho 50 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo và công nhân lao động tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu lao động, học tập, tích cực đóng góp xây dựng đất nước và thành phố Cần Thơ phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Tại buổi đến thăm, tặng quà cho 50 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo và công nhân lao động tại phường Bình Thủy, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển. Đồng thời, thành phố vận hành hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo thiết thực cho người lao động; mở rộng giáo dục - y tế, không ngừng nâng cao đời sống người dân; khuyến khích công tác thiện nguyện giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; bảo đảm mọi người dân, đồng bào dân tộc, người lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, đều được quan tâm hỗ trợ. Khi người dân có việc làm, có thu nhập ổn định và được bảo đảm các điều kiện sống tốt, mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau mới có thể trở thành hiện thực.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng đến các đối tượng. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền thành phố Cần Thơ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc./.