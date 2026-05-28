Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí : Cà Mau cần bứt phá tăng trưởng hai con số từ kinh tế biển và năng lượng

Nội dung làm việc của đoàn công tác tập trung vào 4 trọng tâm chính gồm: Đánh giá tổ chức và hoạt động sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên (giai đoạn 2026 - 2030), kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và đôn đốc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, sau một năm thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào vận hành ổn định. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quan tâm đôn đốc và triển khai đồng bộ các nghị quyết; trong đó đẩy mạnh Nghị quyết 57-NQ/TW và đã đạt kết quả tích cực; đồng thời, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và năng lực cán bộ lãnh đạo các cấp.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp tạo đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bám sát mục tiêu chiến lược đưa Cà Mau trở thành “cực tăng trưởng xanh”. Tốc độ phát triển GRDP địa bàn tỉnh quý I/2026 ước tăng 5,64% so cùng kỳ năm 2025.



Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời thông tin, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh hiện có 15 tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, 256 tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, 146 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 867 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã. Việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đi vào ổn định, đảm bảo thông suốt hiệu quả các nhiệm vụ.

Tỉnh Cà Mau chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, trong đó trọng tâm tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030. Năm 2026, tỉnh đã chi 433 tỷ đồng (chiếm 2,8% tổng chi thường xuyên) cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; trong đó bố trí nguồn lực phù hợp để đầu tư xây dựng hạ tầng và từ 3 - 5% ngân sách nhà nước cho sự nghiệp khoa học công nghệ và chuyển đổi số.



Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Tỉnh ủy Cà Mau đã thực hiện có trọng tâm, bám sát các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, quan điểm phát triển của tỉnh; xây dựng mục tiêu và giao chỉ tiêu theo từng năm và cả nhiệm kỳ, đồng thời tiến hành phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, ngành, địa phương để thực hiện. Địa phương đang tạo tiền đề vững chắc, sự đồng thuận cao trong xã hội tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh về kinh tế biển, năng lượng để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.



Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã đề xuất với đoàn kiểm tra, giám sát về các nội dung như: Sớm giao biên chế năm 2026 và định hướng biên chế giai đoạn 2026 - 2031, bố trí nguồn lực cho địa phương thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, ban hành chính sách cho các địa phương có mỏ khoáng sản trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tăng quy mô, công suất khai thác cát, đá xây dựng để đáp ứng kịp thời nhu cầu xây dựng các công trình trọng điểm…