Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN Tại các hội nghị, cử tri Đắk Lắk kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: Việc chậm trễ trong bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng về cấp chứng nhận quyền sử dụng đất; thúc đẩy thu hút đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, xây dựng nhà máy chế biến sâu tại địa phương; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Cử tri nêu kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhiều cử tri Đắk Lắk băn khoăn về thực hiện Kết luận số 67/KL-TW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiến nghị cần sớm rà soát, công khai toàn bộ trụ sở dôi dư sau sáp nhập, ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng hoặc đấu giá, cho thuê minh bạch để tạo nguồn thu, tránh lãng phí.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những vấn đề cử tri đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương được Đoàn ghi nhận để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri và nhấn mạnh: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về tổ chức Chính phủ và định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn tăng trưởng với nâng cao chất lượng và đời sống nhân dân; đồng thời xem xét các báo cáo lớn, tạo nền tảng cho hoạt động lập pháp, giám sát trong cả nhiệm kỳ.

Giải đáp câu hỏi của cử tri về thực hiện kết Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ: Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương của Trung ương tiếp tục để các phường, xã thuộc thành phố Buôn Ma Thuột trước đây tiếp tục được thực hiện cơ chế đặc thù để thực hiện Kết luận số 67-KL/TW; đề nghị tỉnh Đắk Lắk nói chung và các phường trong khu vực thành phố Buôn Ma Thuột trước đây nói riêng cần tận dụng cơ chế đặc thù và các quy định pháp lý mới để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dịp này, ông Nguyễn Thanh Nghị đã trao 200 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886- 1/5/2026)./.