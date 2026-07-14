Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trao Quyết định của Ban Bí thư và chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy An, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Giang Đinh Văn Nơi. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Đến dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phóng, Vụ trưởng Vụ 3, Ban Tổ chức Trung ương thừa ủy quyền của Ban Bí thư công bố Quyết định số 219-QĐNS/TW của Ban Bí thư quyết định Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Đinh Văn Nơi (sinh năm 1976), quê quán thành phố Cần Thơ, có trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị. Ông Đinh Văn Nơi từng giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ từ năm 2016, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũ vào tháng 6/2020. Ông Nơi được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.

Tháng 1/2023, ông Đinh Văn Nơi được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng; đến tháng 8/2024, Bộ Công an điều động ông Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ và tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; đến tháng 7/2025, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Đinh Văn Nơi, đồng thời yêu cầu ông Nơi tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị tốt cho tổ chức Hội nghị cấp cao APEC trong năm 2027.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư, đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao, bản thân ông nỗ lực cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh và đặc khu Phú Quốc quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Ông Đinh Văn Nơi cho biết, An Giang sau sáp nhập có vị trí quan trọng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Đối với đặc khu Phú Quốc, đây là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai các hoạt động của Năm APEC 2027 là cơ hội quan trọng để nâng cao vị thế, thúc đẩy phát triển đồng bộ về hạ tầng, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Vì vậy, trên cương vị được giao, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang mong muốn được cùng tập thể lãnh đạo tỉnh và Đảng bộ đặc khu Phú Quốc phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, trọng dân và hết lòng phục vụ nhân dân.

"Tôi sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc của địa phương, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy đoàn kết, trí tuệ tập thể, chung sức xây dựng tỉnh An Giang ngày càng phát triển", Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi nhấn mạnh./.