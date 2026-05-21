Trung tâm Văn hoá Nga-Việt - nơi chắp cánh cho những cơ hội nghề nghiệp mới

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Qua sự kết nối và hỗ trợ của Uỷ ban Đối ngoại St.Petersburg, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, hơn 500 kg sách của NXB đã được chuyển sang Saint Petersburg tặng cho Trung tâm, gồm sách giới thiệu về lịch sử Việt Nam, văn hoá Việt Nam, đặc biệt là sách học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài học tiếng Việt.

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu tại buổi lễ trao sách, Tổng biên tập Phạm Vĩnh Thái cho biết NXB đã trang bị 8 tủ sách giáo dục ở nước ngoài và đang phát triển hình thức tủ sách tại các trung tâm văn hoá, nhằm quảng bá văn hoá đọc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, hỗ trợ kiều bào trong việc duy trì tiếng mẹ đẻ, đồng thời để giới thiệu về trình độ, kỹ thuật xuất bản, nội dung và hình thức phong phú hấp dẫn của sách giáo dục. Ông Thái cho biết Trung tâm Văn hoá Nga-Việt dù được thành lập không lâu song đã nhận được nhiều mối quan tâm và tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa. Ông kỳ vọng tủ sách giáo dục sẽ góp phần làm phong phú thêm hoạt động của trung tâm cũng như thực sự hữu ích cho các bạn sinh viên học tiếng Việt. Trung tâm cũng nhận được một số các tác phẩm quý từ Đại sứ quán và các tác giả Việt Nam gửi tặng.

Nhân dịp này, Tổng biên tập Phạm Vĩnh Thái đã gửi tặng sách cho cộng đồng bà con Việt Nam tại một số khu vực của Nga. Thông qua Liên hiệp các tổ chức người Việt tại LB Nga, số sách này sẽ được chuyển tới các lớp dạy tiếng Việt, các góc Việt Nam, các phòng đọc chung, các không gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

Phó Hiệu trưởng Đại học SPQG Herzen về hoạt động sáng tạo đổi mới Aleksandr Strelsov cho biết từ khi được thành lập Trung tâm Văn hoá Nga-Việt đã thực sự đem lại luồng gió tươi mới và tích cực vào đời sống nhà trường. Chương trình giảng dạy tiếng Việt được đẩy mạnh hơn, thu hút nhiều sự chú ý của sinh viên hơn, xuất hiện nhiều đầu sách tiếng Việt trong thư viện trường và chính nhà trường cũng bắt đầu xuất bản sách bằng tiếng Việt. Các hoạt động ngoại khóa của trung tâm thường được cộng đồng người Việt tại thành phố hỗ trợ và từ đó thắt chặt thêm sự hiểu biết cả hai nền văn hoá. Ông tin tưởng rằng trung tâm sẽ ngày càng phát triển, là bộ phận không thể thiếu tại ngôi trường có bề dày lịch sử ở nước Nga, đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt-Nga.

Bí thư thứ nhất ĐSQ Việt Nam Mai Nguyễn Tuyết Hoa tặng sách quý cho Trung tâm. Ảnh: Tâm Hằng, phóng viên TTXVN tại LB Nga

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nga-Việt Tatyana Arseneva cho biết, Trung tâm Văn hoá Nga-Việt là trung tâm “trẻ” nhất tại Đại học SPQG Herzen và vào dịp khánh thành năm ngoái đã vinh dự đón bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhận từ bà những lời động viên rất chân tình. Từ nhiệm vụ ban đầu là khơi gợi và lan toả niềm yêu thích văn hoá và ngôn ngữ Việt, trung tâm đặt ra mục tiêu biến những mối quan tâm vì yêu thích thành những dự định nghề nghiệp nghiêm túc, cổ vũ nhiều bạn trẻ Nga chọn Việt Nam làm điểm đến cho công việc tương lai của mình.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Việt Nam tại LB Nga, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Trung tâm Văn hoá Nga-Việt đã tổ chức Festival Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam với chủ đề “Chạm vào hồn Việt qua từng trang sách”. Sự kiện quy tụ các diễn giả nổi tiếng như Chủ tịch Hội nhà văn Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt, những người yêu thích và am hiểu văn hoá cả hai nước như Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Mai Nguyễn Tuyết Hoa, chia sẻ về những cảm nhận về văn hoá, những giá trị nền tảng và cốt lõi mà sách mang lại, những kết nối tinh tế có thể thực hiện thông qua sách. Xen kẽ những chia sẻ là các tiết mục văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc. Từng lát cắt của nền văn hoá đất nước Đông Nam Á lần lượt được tiếp cận, được đồng cảm, được trải nghiệm và được trao truyền đến mỗi người trân trọng sự giàu có của tâm hồn./.